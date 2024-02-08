ГлавнаяРецептыКурортный рецепт: знаменитые свитязские пончики, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни Курортный рецепт: знаменитые свитязские пончики, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни На чтение: 1 минута Свитязькие пончики — это настоящий десертный хит. Попробуйте их приготовить только раз, и родные вам постоянно будут напоминать о них. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Свитязькие пончики – это настоящая гордость волынского края. Этот невероятный десерт готовить не так уж и сложно, однако его вкус покорит вас с первого кусочка. Интересно Их нельзя добавлять в кофе: эти ингредиенты точно испортят вкус напитка Рецепт свитязьких пончиков Время: 1,5 часа Порций: 25 пончиков Ингредиенты: – 1 литр воды; – 1 стакан масла; – 1 стакан сахара; – 2 пачки ванилина; – 100 грамм свежих дрожжей; – мука. Приготовление: Кипятим воду, охлаждаем до теплого и смешиваем с маслом. Когда остынет, добавляем сахар, ванилин и дрожжи. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Оно должно быть гладким. Даем тесту отдохнуть как минимум 30 минут. Делаем пончики – даем одну ложку начинки и заворачиваем в шарики. Жарим пончики на растительном масле. Не выкладываем много сразу, ведь они вырастают. Когда пончики остынут, можно посыпать их сахарной пудрой. Как нельзя жарить грибы: распространенная ошибка. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями