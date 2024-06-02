Лаваш с сыром и колбасой под заливкой: рецепт вкуснейшего завтрака для всей семьи

Это блюдо можно готовить не только в качестве завтрака, но и как перекус на день.
Сытный и красиво оформленный завтрак не только зарядит энергией, но и поднимет настроение с самого утра. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом очень аппетитного блюда для всей семьи для удачного начала дня. Также его можно готовить как перекус в течение дня.
Сытный завтрак для всей семьи
Ингредиенты:
- лаваш;
- колбаса или ветчина;
- кефир – 500-600 мл;
- сыр твердый – 150 гр;
- зелень;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- помидоры черри по желанию,
- сливочное масло – 30 гр.
Ингредиенты:
Лаваш собрать гармошкой и выложить в форму. Между складками лаваша положить кусочки колбасы. Для заливки кефир, тертый сыр, зелень смешать и хорошо перемешать. Этой смесью тщательно залить весь лаваш, так чтобы все складки были залиты. Сверху можно выложить помидоры, порезанные пополам или кольцами, и несколько кусочков сливочного масла для румяной корочки.
Форму с содержимым отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут.
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