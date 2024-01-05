Рецепт: Навага тушенная с овощами и сметаной — Вкусный рыбный ужин по бюджетной цене

Ингредиенты:
навага свежемороженая без головы — 2 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый (крупный) — 1 шт;
масло растительное — 4 ст.ложки;
сметана — 200 гр;
чеснок — 3 зубчика;
мука для обваливания рыбы — 3 ст.ложки;
соль — по вкусу;
приправа для рыбы — по вкусу
Способ приготовления: «Ну вот и все! Деньгам привет!
Прожрали месячный бюджет!»
Ну а если серьезно, устали от мяса, колбас и майонеза, да и Рождественский пост закончится только 7 января.
Поэтому предлагаю антикризисный рецепт приготовления вкусной и недорогой рыбки.
Обычно этим рецептом со сметаной и овощами я готовила такую рыбу как минтай или хек.
Но сегодня решила приготовить самую дешёвую рыбу, имеющуюся у нас в продаже. Это навага. Она дешевле минтая. Не знаю как у вас, а у нас вот в таком соотношении ( минтай — 320 рублей, навага — 250 рублей за килограмм).
Оказалось что рыбка вкусная, мясо у нее нежнее, чем у минтая, а приготовленная по этому рецепту с морковочкой, луком и под сметанным соусом вообще очень вкусно, сочно и сытно получается.
Не поленились и почитала в иннете про навагу.
Навага относится к семейству тресковых.
Водится в холодных морских водах на Дальнем Востоке и в Северо Ледовитом океане.
Навага очень богата белком, в ней много витаминов ( Д, РР, фолиевая кислота, В и другие), микроэлементов (цинк, йод, фосфор, кальций, калий и ТД, ), различными аминокислотами, включая даже триптофан.
Навага почти не имеет мелких косточек, а хребет и мягкие хрящевые кости легко отделяются от рыбной мякоти после готовки, хоть жарки, хоть варки. Поэтому Навага подходит и для детского питания.
Итак, берём тушки рыбы наваги, слегка проводим по ним ножом ( чешуи почти нет, только очень мелкая и мягкая), хорошо вымываем, срезаем плавники и нарезаем порционными кусочками.
Посолим по вкусу и так же по вкусу посыпем рыбку приправой для рыбы.
Нарежем лук полукольцами.
На сковороду нальём немного растительного масла и выложим в сковороду лук.
Пока лук обжаривается, почистим морковь и натрем ее на крупной тёрке.
Как только лук начнет становиться полупрозрачным и в кухне запахнет луковым ароматом, выкладываем к луку натёртую морковь, перемешиваем и минут семь пассеруем морковь с луком на медленном огне.
Когда овощи спассеруются, временно выкладываем их из сковороды в миску.
Кусочки наваги обмакиваем в муку.
При необходимости доливаем растительного масла в сковороду, где до этого жарились овощи, и выкладываем туда кусочки наваги.
Обжариваем навагу на среднем огне до золотистого цвета, переворачиваем и также до золотистой корочки жарим с другой стороны.
В неполную баночку сметаны выдавливаем пару зубчиков чеснока, щепотку соли, добавляем сюда же примерно 150 мл воды. Хорошо перемешиваем.
￼На обжаренную до золотистой корочки рыбу навагу, выкладывам спассерованные ранее овощи. И сверху выливаем наш сметанно- чесночный соус.
Доводим до кипения, убавляем огонь и на самом малом огне тушим рыбу с овощами минут 20 — 25.
Вот навага с овощами под сметанным соусом готова.
Можно подавать с картофельным пюре или с отварным рисом.
А у меня сегодня полностью бюджетный вариант, поэтому на гарнир подаю ячневую кашу, сваренную на воде.
Рыбка навага сочная и нежная. Мякоть рыбы легко отделяется от хребта. Косточек в мякоти нет.
Дёшево, но вкусно!
Вот так я сегодня всю семью накормила вкусным, сытным и полезным рыбным ужином всего за 200 рублей.
И семью накормила, и деньги сохранила!
Вот такой антикризисный рыбный ужин!!!
Приятного всем аппетита!!!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.