Рецепт: Навага тушенная с овощами и сметаной — Вкусный рыбный ужин по бюджетной цене

Ингредиенты:

навага свежемороженая без головы — 2 шт;

морковь — 1 шт;

лук репчатый (крупный) — 1 шт;

масло растительное — 4 ст.ложки;

сметана — 200 гр;

чеснок — 3 зубчика;

мука для обваливания рыбы — 3 ст.ложки;

соль — по вкусу;

приправа для рыбы — по вкусу

Способ приготовления: «Ну вот и все! Деньгам привет!

Прожрали месячный бюджет!»

Ну а если серьезно, устали от мяса, колбас и майонеза, да и Рождественский пост закончится только 7 января.

Поэтому предлагаю антикризисный рецепт приготовления вкусной и недорогой рыбки.

Обычно этим рецептом со сметаной и овощами я готовила такую рыбу как минтай или хек.

Но сегодня решила приготовить самую дешёвую рыбу, имеющуюся у нас в продаже. Это навага. Она дешевле минтая. Не знаю как у вас, а у нас вот в таком соотношении ( минтай — 320 рублей, навага — 250 рублей за килограмм).

Оказалось что рыбка вкусная, мясо у нее нежнее, чем у минтая, а приготовленная по этому рецепту с морковочкой, луком и под сметанным соусом вообще очень вкусно, сочно и сытно получается.

Не поленились и почитала в иннете про навагу.

Навага относится к семейству тресковых.

Водится в холодных морских водах на Дальнем Востоке и в Северо Ледовитом океане.

Навага очень богата белком, в ней много витаминов ( Д, РР, фолиевая кислота, В и другие), микроэлементов (цинк, йод, фосфор, кальций, калий и ТД, ), различными аминокислотами, включая даже триптофан.

Навага почти не имеет мелких косточек, а хребет и мягкие хрящевые кости легко отделяются от рыбной мякоти после готовки, хоть жарки, хоть варки. Поэтому Навага подходит и для детского питания.

Итак, берём тушки рыбы наваги, слегка проводим по ним ножом ( чешуи почти нет, только очень мелкая и мягкая), хорошо вымываем, срезаем плавники и нарезаем порционными кусочками.

Посолим по вкусу и так же по вкусу посыпем рыбку приправой для рыбы.

Нарежем лук полукольцами.

На сковороду нальём немного растительного масла и выложим в сковороду лук.

Пока лук обжаривается, почистим морковь и натрем ее на крупной тёрке.

Как только лук начнет становиться полупрозрачным и в кухне запахнет луковым ароматом, выкладываем к луку натёртую морковь, перемешиваем и минут семь пассеруем морковь с луком на медленном огне.

Когда овощи спассеруются, временно выкладываем их из сковороды в миску.

Кусочки наваги обмакиваем в муку.

При необходимости доливаем растительного масла в сковороду, где до этого жарились овощи, и выкладываем туда кусочки наваги.

Обжариваем навагу на среднем огне до золотистого цвета, переворачиваем и также до золотистой корочки жарим с другой стороны.

В неполную баночку сметаны выдавливаем пару зубчиков чеснока, щепотку соли, добавляем сюда же примерно 150 мл воды. Хорошо перемешиваем.

￼На обжаренную до золотистой корочки рыбу навагу, выкладывам спассерованные ранее овощи. И сверху выливаем наш сметанно- чесночный соус.

Доводим до кипения, убавляем огонь и на самом малом огне тушим рыбу с овощами минут 20 — 25.

Вот навага с овощами под сметанным соусом готова.

Можно подавать с картофельным пюре или с отварным рисом.

А у меня сегодня полностью бюджетный вариант, поэтому на гарнир подаю ячневую кашу, сваренную на воде.

Рыбка навага сочная и нежная. Мякоть рыбы легко отделяется от хребта. Косточек в мякоти нет.

Дёшево, но вкусно!

Вот так я сегодня всю семью накормила вкусным, сытным и полезным рыбным ужином всего за 200 рублей.

И семью накормила, и деньги сохранила!

Вот такой антикризисный рыбный ужин!!!

Приятного всем аппетита!!!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.