Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из слив и яблок. Количество сахара регулируйте на свой вкус, можно добавить больше или меньше, чем указано в рецепте. Яблоки лучше всего подойдут твердых кисло-сладких сортов, а красные сливы придают компоту красивый цвет. Для аромата также можно добавить палочку корицы или звездочку бадьяна при варке.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива / Яблоки Блюдо: Напитки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Слива 150 Грамм
- Яблоки 150 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Вода 1,5 Литра
Количество порций 6
Калорийность
136 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Компот из слив и яблок»
Подготовьте все ингредиенты.
Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и порежьте на ломтики.
В кастрюлю влейте чистую воду, доведите до кипения. Добавьте фрукты.
Затем добавь сахар и варите на небольшом огне 5 минут.
Снимите с плиты, накройте крышкой и дайте компоту настояться 30-40 минут.
Компот из слив и яблок готов!