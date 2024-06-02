Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из слив и яблок. Количество сахара регулируйте на свой вкус, можно добавить больше или меньше, чем указано в рецепте. Яблоки лучше всего подойдут твердых кисло-сладких сортов, а красные сливы придают компоту красивый цвет. Для аромата также можно добавить палочку корицы или звездочку бадьяна при варке.

Основной ингредиент: Фрукты / Слива / Яблоки Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Слива 150 Грамм

Яблоки 150 Грамм

Сахар 100 Грамм

Вода 1,5 Литра

Количество порций 6

Калорийность

136 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Компот из слив и яблок»

Подготовьте все ингредиенты.

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину и порежьте на ломтики.

В кастрюлю влейте чистую воду, доведите до кипения. Добавьте фрукты.

Затем добавь сахар и варите на небольшом огне 5 минут.

Снимите с плиты, накройте крышкой и дайте компоту настояться 30-40 минут.

Компот из слив и яблок готов!