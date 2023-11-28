Селедка по-студенчески. Можно готовить даже на праздники: дешево и вкусно

Праздничные закуски имеют особую специфику в отличие от обычных блюд на ужин, обед и завтрак. Дело в том, что закуски не должны быть так, будто вы их готовите на каждый день. Праздничные закуски от того и праздничные, что отражают атмосферу торжества.

По этой причине не стоит зацикливаться на какой-либо одной закуске. Нужно готовить много разных закусочных блюд из рыбы, мяса и овощей. Причем необязательно, чтобы каждая закуска была очень изысканной. Например, можно подавать сельдь в тарталетках, мясные рулетики из ветчины и сыра.

Главное правильно украшать свои закуски. Тогда с виду обычные блюда превращаются в нечто торжественное.

Создадим для новогоднего стола праздничную закуску из сельди.

Ингредиенты для закуски из сельди:

помидор — шт.;

филе сельди — 2 шт.;

лук репчатый — ½ шт.;

черный молотый перец — щепотка;

батон — 4 ломтика;

растительное масло — ч. л.

Приготовление закуски из сельди:

Нарезаем маленьким кубиком помидор, режем небольшими кусочками филе сельди.

Измельчаем репчатый лук маленькими кубиками.

В миске смешиваем помидор, сельдь и лук, посыпаем черным молотым перцем.

Вливаем в салат растительное масло, снова смешиваем. Сковороду смазываем маслом, обжариваем с обеих сторон кусочки батона до золотистой корочки.

Выкладываем на кусочки батона сельдь с луком и помидором.

Данную простую закуску можно дополнить зернистой горчицей и зеленью. Так мы придадим обычной сельди на хлебе более презентабельный и праздничный вид.