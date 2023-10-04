Ленивые баклажаны быстро и без хлопот: рецепт вкусной и простой заготовки на зиму

Название салата полностью оправдывает себя простотой приготовления. Однако вкус от этого совершенно не страдает.

Пока баклажаны не отошли до следующего лета, самое время приготовить из них еще одну вкусную заготовку на зиму. Речь идет о ленивых баклажанах. Название салата, рецептом которого поделились в кулинарном блоге «Домашняя консервация», говорит само за себя. Такое блюдо не требует особых усилий и получится у всех.

Ленивые баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны – 10 шт;

морковь – 10 шт;

красный болгарский перец – 10 шт;

крупные помидоры – 10 шт;

лук – 4 головки;

чеснок – 1 головка;

столовый уксус (6%) – 1,5 стакана;

растительное масло – 150-200 гр;

соль – 5 ч.л;

сахар – 5 ч. л;

жгучий перец – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кружочками, от кожуры не очищать. Сложить в кастрюлю. Болгарский перец почистить от семян и плодоножки, порезать большими кольцами. Помидоры порезать крупно.

Лук и морковь порезать кольцами, все сложить в ту же кастрюлю, где баклажаны.

Рубленый чеснок и порезанный тонкими кольцами красный перец положить сверху.

Вылить в кастрюлю растительное масло, немного уксуса столового, солите и добавить сахар. Довести овощи до кипения и варить, периодически помешивая, 30 минут. Горячим разлить в сухие стерилизованные банки и закатать крышками. Укутать, оставив до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить баклажаны в томате и по-павлодарски.