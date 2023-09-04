Ленивые голубцы на сковороде с капустой, фаршем и рисом – это блюдо получается проще и быстрее, чем голубцы обычные, а по вкусу выходит ничуть не хуже. Мы подобрали 8 очень вкусных рецептов, первый из них с фото, которые пошагово помогут освоить это традиционное домашнее блюдо любому желающему. Наши рецепты рассчитаны на приготовление голубцов в сковороде, но вы можете тушить их также и в любой другой толстостенной посуде или же запекать в духовом шкафу.

Ленивые голубцы котлетками на сковороде в томатно-сметанном соусе

Ленивые голубцы котлетками в томатно-сметанном соусе – это замечательный полноценный обед или ужин. Они хорошо пропитываются ароматным соусом, поэтому получаются нежными и мягкими. Кушают такие голубцы просто со сметаной либо с любым гарниром, например, с картошечкой или отваренными макаронными изделиями.

Ингредиенты –+15 порц.

Фарш мясной 500 гр.

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Рис белый 50 гр. (сухого)

Капуста белокочанная 200 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Перец чёрный горошек по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Сметана 200 гр.

Томатная паста 2 ст.л.

Соль по вкусу

Сахар-песок 1 ч.л.

Вода 150 мл.

Петрушка 1 пучок

Укроп 1 пучок

Масло растительное для обжаривания

На порцию Калории: 120 ккал Белки: 7 г Жиры: 7.4 г Углеводы: 6.3 г Шаги 90 мин.

Ленивые голубцы на сковороде с фаршем, рисом и капустой готовятся быстро и просто. Мелко нарубите свежую капусту. До полуготовности или полностью сварите рис в соленой воде, потом отцедите его и дайте остыть. Лук и морковку очистите, лук измельчите кубиками, а морковку очень мелко нарежьте ножом или натрите на терке. Потом овощи обжарьте на сковороде в небольшом количестве растительного масла, пока они не размягчатся. Зелень вымойте, измельчите и половину пучка добавьте к капусте. В капусту также добавьте отваренный рис, мясной фарш и половину обжаренных овощей. Мясоовощной фарш приправьте по вкусу специями и перцем, а также солью. Вымешайте фарш хорошенько. Сформируйте голубцы-котлетки руками, смоченными в холодной воде, потом обжарьте с двух сторон каждый ленивый голубец в небольшом количестве растительного масла, чтобы они покрылись румяной корочкой. Все голубцы выложите в большой сотейник (или доведите до готовности в той же сковороде, где они и обжаривались). Сделайте томатно-сметанный соус, добавив к оставшимся зажаренным овощам соль, сахар, лист лавровый и горячую воду, а потом размешайте. Залейте соусом голубцы и тушите их на небольшом огне, накрыв крышкой. Время – 30-35 минут. Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом на сковороде будут готовы, когда полностью размягчатся. Присыпайте их рубленой зеленью и вместе с соусом подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом в сметанном соусе

Ленивые голубцы в сметанном соусе тушатся на сковороде довольно просто. Такой рецептик безусловно понравится тем, кто не употребляет в пищу томатную пасту или же помидоры, которые как правило добавляются в подливу. Хотите больше соуса? Тогда введите в него сливки или же молоко, разведенное с некислой сметаной.

Ингредиенты:

Капуста – 300 гр.

Фарш любой – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Рис сырой – 3-5 ст. л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Лук – 1-2 шт.

Сливки – 70 гр.

Сметана – 70 гр.

Сухари панировочные – по желанию.

Масло подсолнечное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Отцедите сваренный рис.

2. Мелко рубленную белокочанную капусту поварите в подсоленной воде около 7 минут.

3. Отцедите капусту и отожмите ее хорошенько руками, избавив от лишней жидкости.

4. Лук и морковь измельчите, а потом пассеруйте в растительном масле 5-7 минут, помешивая. Подсолите зажарку и приправьте ее на свое усмотрение.

5. Замесите фарш для ленивых голубцов. Его составляющие: капуста обмякшая, пассированные лук и морковь, а также рис и мясной фарш.

6. Чтобы голубцы держали свою форму, в фарш введите яйцо. Потом добавьте вместе со специями соль.

7. Вымесите фарш до плотной, однородной массы, которую в конце отбейте несколько раз о дно миски.

8. Овальные или кругленькие голубцы-котлетки слепите мокрыми руками. Потом голубцы можно обвалять в панировочных сухарях.

9. Растительное масло в сковороде нагрейте, обжарьте ленивые голубчики с двух сторон, чтобы они схватились корочкой.

10. Из сметаны, сливок и небольшого количества воды сделайте соус, подсолив его и приправив. Подойдет лавровый лист, перец черный и душистый горошком.

11. Голубцы выложите в большую, глубокую сковороду и залейте сметанным соусом, чтобы они почти полностью были погружены в него.

12. Тушите в сковороде ленивые голубцы 35-45 минут, если нужно – долейте еще кипятка, когда соус будет выкипать.

13. Ленивые голубцы утушите под крышкой и подавайте к столу. Можно порубить укроп и петрушку и присыпать голубцы.

Приятного аппетита!

Очень вкусный рецепт ленивых голубцов на сковороде с подливкой

Отличный способ разнообразить любое домашнее блюдо – это придать ему новый вкус. Ленивые голубцы на сковороде можно приготовить и с традиционной томатной подливкой, но на этот раз мы предлагаем рецепт подливки с грибами и сметаной.

Ингредиенты:

Фарш куриный + свиной – 500-600 гр.

Рис сырой – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Капуста – 300 гр.

Масло сливочное – 1-2 ст. л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы для фарша – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для подливки:

Лук – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Грибная приправа – по вкусу.

Вода – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рис сварите полностью или до полуготовности, отцедите от воды.

2. Тонко нашинкованную капусту поварите в кипящей воде 5-10 минут, воду слейте.

3. Дайте капусте остыть, а потом отожмите ее от лишней жидкости.

4. Лук и морковь мелко нашинкуйте, обжарьте до мягкости на растительном масле, подсолите.

5. Обжаренные овощи смешайте в миске с фаршем, капустой и рисом, добавьте соль и специи по вкусу.

6. Фарш очень хорошо вымесите и даже отбейте о дно миски.

7. Потом пусть фарш для голубцов настоится около 30-60 минут в холоде, чтобы голубцы лучше лепились.

8. Сделайте подливку: обжарьте мелко нарезанный лук и шампиньоны свежие, нарезанные на ломтики, помешивая, не более 2-х минут на масле. Потом добавьте в подливку сметану и воду, разведите ее до нужной густоты. Вместо горячей воды подливку можно развести теплым молоком.

9. Подливу подсолите, и приправьте грибной приправой, вместо нее можно добавить измельченные в порошок сухие белые грибы для аромата.

10. Слепите ленивые голубцы, потом обжарьте их с двух сторон до румяной корочки под крышкой.

11. Залейте в глубокой сковороде голубцы грибной подливкой, потушите на небольшом огне до готовности, что займет у вас не более 25-30 минут, так как фарш с курятиной и заранее отваренным рисом и капустой готовится быстро.

12. Кушайте голубцы с подливкой из грибов горячими.

Приятного аппетита!

Совет: вместо шампиньонов можно использовать отваренные и обжаренные лесные грибы.

Ленивые голубцы с куриным фаршем, капустой и рисом на сковороде

Ленивые голубцы на сковороде с куриным фаршем – это очень удобное в приготовлении, хотя и незамысловатое кушанье. Скорее всего, получится смастерить его, если не лепить в виде отдельных голубцов-котлет, а потушить общей массой. На вкус внешний вид блюда совершенно не влияет.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 400-500 гр.

Капуста – 300-400 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Рис сухой – 0,5 ст.

Томатная паста – 2 ст. л.

Сметана – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу.

Вода – 0,5 ст.

Растительное масло – для жарки.

Лист лавровый – 1-2 шт.

Перец душистый горошком – 2-3 шт.

Приправа для фарша – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Рис вареный отцедите, пусть стоит в стороне и остывает, пока вы занимаетесь другими ингредиентами.

2. Обжарьте пару минут на сковороде морковь и лук, которые нужно мелко нарезать.

3. Очень мелко нашинкуйте капусту, добавьте ее в сковороду с морковью, луком и небольшим количеством растительного масла.

4. Обжаривайте овощи до размягчения капусты, в конце подсолите.

5. Добавьте куриный фарш, специи и соль к остальным овощам, снова обжарьте все вместе, помешивая.

6. Когда фарш изменит свой цвет, в сковороду добавьте рис, яйцо, размешайте, долейте немного воды и тушите под крышкой, не забудьте туда же добавить перец горошком и несколько лавровых листочков.

7. Из обжаренного фарша сформируйте ленивые голубцы, либо шариками, либо котлетами и положите в сковороду, обжарьте их с двух сторон до румяной корочки под крышкой.

8. Сделайте заливку из томатной пасты и сметаны с добавлением небольшого количества горячей воды, добавьте ее в сковороду, хорошо размешайте и тушите массу, пока фарш и капуста полностью не приготовятся. Время тушения – 15 минут, не более, так как куриный фарш готовится быстро.

9. Ленивые голубцы вкладывайте на порционные тарелки, присыпайте зеленью и ешьте со сметаной.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт ленивых голубцов слоями

Ленивые голубцы на сковороде слоями весьма хороши тем, что готовятся быстрее обычных, слепленных в виде котлет. Их не нужно даже обжаривать, а достаточно лишь потушить под крышкой, что очень удобно.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,4 кг.

Фарш мясной – 0,5 кг.

Репчатый лук – 1-2 шт.

Морковь – 2 шт.

Томатная паста – 2-3 ст. л.

Рис сухой – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Приправы для фарша – по вкусу.

Растительное масло – для обжаривания.

Процесс приготовления:

1. Капусту нашинкуйте и отварите в подсоленном кипятке до полуготовности, что займет 5-7 минут. Потом хорошо отожмите.

2. Рис отварите до полуготовности с солью, потом отцедите от воды.

3. Фарш мясной обжарьте в сковороде на разогретом масле, помешивая и разбивая комки.

4. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте ножом на кубики или полукольца.

5. К фаршу в сковороду добавьте томатную пасту, лук и морковь, размешайте, подсолите и приправьте фарш на ваш вкус, потушите все вместе несколько минут под крышкой.

6. Готовьте слоеные ленивые голубцы либо в очень глубокой сковороде, либо в казане либо в кастрюле. Первый слой – это 1/3 часть капусты, дно емкости не забудьте подмазать маслом, чтобы капуста не пригорела.

7. На капусту выложите половину мясного фарша с овощами.

8. Сверху выложите половину риса, если нужно, подсолите рис.

9. Повторите все слои, а сверху накройте последним капустным слоем.

10. Залейте содержимое сковороды или казана кипятком, он должен доходить до самого верха последнего слоя.

11. Тушите ленивые голубцы слоями, пока они не приготовятся полностью. Огонь – медленный, время – 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Совет: для большего вкуса слои капусты можно посыпать сушеным базиликом либо молотым кориандром.

Ленивые голубцы на сковороде с пекинской капустой, рисом и фаршем

Ленивые голубцы на сковороде с пекинской капустой готовятся очень быстро, потому что пекинская капуста мягкая и утушится за считанные минуты. Главное – это заранее отварить рис до готовности и остудить его. Также ускорит процесс тушения использование куриного фарша вместо свиного или говяжьего.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 1 шт.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Фарш мясной – 500 гр.

Рис сырой – 0,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 170 мл.

Томатный соус – 100 мл.

Масло растительное – для обжаривания.

Приправы сухие – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

1. До полной готовности отварите рис в соленой воде и дайте воде полностью стечь.

2. Лук нарежьте мелкими кубиками.

3. Меленько нашинкуйте капусту пекинскую или же нарежьте ее тоненькой соломкой.

4. К мясному фаршу добавьте яйцо, остывший рис и лук, вымесите немного.

5. Добавьте нарезанную пекинскую капусту, соль и специи и на этом этапе уже хорошенько вымесите фарш, а потом отбейте о дно миски.

6. Из фарша, которому можно дать настояться 30-40 минут в холодильнике, если есть время, слепите голубцы-котлетки.

7. Обжарьте каждую котлетку в масле на сковороде с двух сторон.

8. Залейте голубцы соусом из сметаны и томатной пасты, к нему добавьте немного кипятка.

9. Тушите ленивые голубцы на сковороде с пекинской капустой под крышкой на небольшом огне.

10. Когда капуста пекинская станет мягкой, и не будет хрустеть на зубах, это значит, что голубцы уже готовы.

11. Кушайте их, полив сметаной.

Приятного аппетита!

Совет: для вкуса в соус можно добавить нарезанный укроп, петрушку и измельченный свежий или сухой чеснок.

Быстрый и вкусный рецепт ленивых голубцов с картошкой

Ленивые голубцы на сковороде с картошкой – это очень выгодное в приготовлении блюдо, потому что одним махом тушится и основное блюдо, и картофельный гарнир. А еще оно вполне бюджетное, за что и любимое многими хозяйками. Готовьте, это очень вкусно!

Ингредиенты:

Фарш – 0,5-0,7 кг.

Картофель– 0,7 кг.

Рис сырой – 4-5 ст. л.

Морковь – 1-2 шт.

Капуста – 0,4кг.

Яйца – 1-2 шт.

Лук – 2-3 шт.

Сметана – 4-5 ст. л.

Кетчуп или томатный соус – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу.

Перец черный и душистый горошком – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Заранее до готовности в соленой воде отварите рис и капусту белокочанную, нашинкованную мелко.

2. Рис отцедите от воды через дуршлаг, а капусту отожмите руками.

3. В большой кастрюле или миске хорошо вымесите фарш из отваренного риса, нашинкованной капусты и мясной составляющей.

4. Добавьте сырые яйца, соль, молотый перец и прочие приправы для фарша по вкусу. Вымешивайте фарш, пока он не станет полностью гладким.

5. Далее дайте фаршу постоять в холодильнике 30 минут, чтобы голубцы лучше лепились.

6. Слепите небольшие круглые или овальные ленивые голубчики, обжарьте их на растительном масле с каждой стороны.

7. Достаньте голубцы, а в той же сковороде зажарьте лук и морковь, мелко нашинкованные.

8. В овощи добавьте сметану, томатный соус и хорошо размешайте. Можно приправить их по вкусу специями и солью.

9. Картошку, очищенную и нарезанную на крупные дольки или на половинки, выложите в большую глубокую сковороду, сверху уложите голубцы-котлетки, а самым последним слоем – зажарку.

10. В емкость добавьте кипяток, так, чтобы он покрыл собой все до зажарки.

11. Закипятите ленивые голубцы, затем нужно огонь убавить и тушить с картошкой под крышкой 40-50 минут.

12. Выкладывайте ленивые голубцы с картошкой, полив соусом.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления голубцов с фаршем и капустой без риса

Если у вас вдруг не окажется риса, но очень захочется отведать ленивых голубчиков, их можно быстренько потушить на сковороде и без этого компонента. Капута и мясной фарш придадут блюду сытность и вкус.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,3 кг.

Томатная паста – 2-3 ст. л.

Фарш мясной – 0,4 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Вода горячая – 1 ст.

Чеснок рубленый или сухой – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для фарша – по вкусу.

Свежая зелень – для подачи к столу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Измельчите капусту тоненькой некрупной соломкой и поварите в кипятке до мягкости 10 минут.

2. Слейте жидкость, отожмите капусту.

3. Далее нагрейте масло растительное, поместите капусту в сковородку и пожарьте ее 5-10 минут, помешивая. Подсолите и поперчите по вкусу.

4. В отдельной сковороде обжарьте лук и морковку, которые нужно предварительно измельчить (морковку можно натереть).

5. Добавьте мясной фарш к луку и морковке, добавьте рубленый чеснок.

6. Обжарьте все вместе, помешивая несколько минут. Не забудьте подсолить и приправить по вкусу.

7. Фарш с овощами переложите к капусте.

8. Томатную пасту размешайте в стакане воды, потом залейте в сковородку и тушите блюдо на несильном огне до полной мягкости.

9. Кушайте голубцы без риса, полив сметаной и посыпав измельченной зеленью.

Приятного аппетита!