Закусочные рулеты из языка с орехами: рецепт невероятно вкусного блюда

Чтобы рулеты выглядели еще аппетитнее, выкладывайте их на листья салата. Это очень вкусная закуска, которая не задержится на столе.

Салаты из языка, заливной язык – хитовые блюда на любом столе. Мы предлагаем попробовать еще один рецепт и приготовить закусочные рулеты из языка с орехами по рецепту из блога «Кулинария». Они очень вкуcные и, наверняка, понравятся вам и вашим гостям.

Закусочные рулеты из языка с орехами

Ингредиенты:

язык говяжий или свиной – 400 гр;

шампиньоны – 150 гр;

сметана 10% – 100 гр;

лук – 1 шт;

грецкие орехи – 2 ст. л;

чеснок – 3 зубчика;

перец черный молотый, соль.

Способ приготовления:

Язык сварить до готовности в подсоленной воде, очистить от кожуры, порезать на тоненькие кружочки. Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на масле до готовности. Грибы нарезать на тонкие пластинки, положить к луку. Жарить, пока жидкость не выпарится. Посыпать перцем, солью.

Соединить измельченные чеснок, орехи и лук, обжаренный с грибами. Выложить массу на кусочки языка, сформировать рулетики. Положить на противень, залить сметаной, отправить на 10 минут в духовку, при температуре 180 градусов. Украсить орехами.

Чтобы рулеты держали форму, используйте деревянные зубочистки.

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