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Ленивые пирожки с яйцом и луком. Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

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Ленивые пирожки с яйцом и луком. Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Концепция быстрой выпечки появилась благодаря развитию технологий и изменению образа жизни людей.

В современном мире люди всё больше ценят своё время и предпочитают быстрые и удобные решения. Быстрая выпечка позволяет сэкономить время и силы. Даже в кафе и ресторанах часто предлагают быструю выпечку, которая готовится на глазах у посетителей. Это создает впечатление свежести и качества продукта.

Концепция быстрой выпечки продолжает развиваться, появляются новые виды теста, начинки и способы приготовления. Поэтому появились различные рецепты ленивых пирожков и булочек.

Приготовим такие пирожки по одному из популярных рецептов.

Ингредиенты теста:

  • кефир — 400 мл;
  • соль — 1 ч.л;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • яйцо — шт.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 20 мл;
  • мука — 350 г.

Ингредиенты для начинки:

  • зеленый лук — пучок;
  • отварные яйца — 4 шт.

Приготовление ленивых пирожков:

В кефир высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Высыпаем в смесь соду, просеиваем муку и замешиваем густое тесто без комков.

Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем маленькими кубиками вареные яйца. Выкладываем яйца и лук в тесто, перемешиваем.

Ленивые пирожки с яйцом и луком. Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Кладем тесто в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, сцеживаем туда небольшие порции теста.

Ленивые пирожки с яйцом и луком. Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Ленивые пирожки с яйцом и луком. Пышные, мягкие и не оседают: секрет в приготовлении

Получаются быстрые ленивые пирожки с яйцом и луком. Такие же пирожки готовятся с сыром, колбасой и даже фаршем.

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