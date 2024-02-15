Рецепт: Борщ с фасолью в томате — С домашней заправкой для борща, постный и быстрый борщ на каждый день

Ингредиенты:

лук репчатый крупный — 1 шт.;

морковь крупная — 1 шт.;

капуста белокочанная — половина небольшого кочана;

картофель — 5 шт.;

масло растительное — 2 ст.л.;

соль перец — по вкусу;

домашняя заправка для борща — 1 банка;

белая фасоль в томате — 1 банка;

укроп свежий — для подачи

Способ приготовления: Осенью я делала консервированную заправку для борща из свёклы, моркови и лука — рецепт здесь. И теперь, в конце зимы эта домашняя заготовочка меня очень выручает в приготовлении обеда.

Сегодня у нас постный борщ с белой фасолью с томате.

Несмотря на то, что в заправке для борща уж есть лук и морковь, я все же решила сделать еще зажарку, но немного — одну луковицу и одну крупную морковь. Овощи нарезаем и обжариваем на растительном масле.

Белокочанную капусту, примерно половину небольшого кочана, шинкуем тонкой соломкой.

Несколько небольших картофелин, 5-6 штук, нарезаем помельче, как обычно для супа.

Картофель и капусту добавляем к зажарке и заливаем водой.

Заправку для борща я делала в поллитровых баночках, одной баночки мне как раз хватит на большую 6-литровую кастрюлю. И одной банки белой фасоли в томатном соусе.

Когда вода закипит, выкладываем свекольную заправку и фасоль.

Солим и перчик по вкусу, солить надо осторожно, потому что и в фасоли и в заправке соль уже есть.

Перемешиваем и доводим до кипения. Варим около 15 минут до готовности капусты и картофеля, выключаем, накрываем крышкой и даем настояться.

Подаём борщ с чёрным бородинским хлебом, перед подачей можно посыпать свежей зеленью, у меня укроп.

Вот такой быстрый и простой рецепт лёгкого борща на каждый день, без заморочек, нежирный и не острый, можно сказать, диетический. Благодаря тому, что борщ готовится с консервированной заправкой, в которой есть немного уксуса, вкус получается с лёгкой кислинкой, похоже на щи с квашеной капустой. Вкусно и быстро.

Время приготовления: 30 мин.