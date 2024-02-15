Рецепт: Борщ с фасолью в томате — С домашней заправкой для борща, постный и быстрый борщ на каждый день

Ингредиенты:
лук репчатый крупный — 1 шт.;
морковь крупная — 1 шт.;
капуста белокочанная — половина небольшого кочана;
картофель — 5 шт.;
масло растительное — 2 ст.л.;
соль перец — по вкусу;
домашняя заправка для борща — 1 банка;
белая фасоль в томате — 1 банка;
укроп свежий — для подачи
Способ приготовления: Осенью я делала консервированную заправку для борща из свёклы, моркови и лука — рецепт здесь. И теперь, в конце зимы эта домашняя заготовочка меня очень выручает в приготовлении обеда.
Сегодня у нас постный борщ с белой фасолью с томате.
Несмотря на то, что в заправке для борща уж есть лук и морковь, я все же решила сделать еще зажарку, но немного — одну луковицу и одну крупную морковь. Овощи нарезаем и обжариваем на растительном масле.
Белокочанную капусту, примерно половину небольшого кочана, шинкуем тонкой соломкой.
Несколько небольших картофелин, 5-6 штук, нарезаем помельче, как обычно для супа.
Картофель и капусту добавляем к зажарке и заливаем водой.
Заправку для борща я делала в поллитровых баночках, одной баночки мне как раз хватит на большую 6-литровую кастрюлю. И одной банки белой фасоли в томатном соусе.
Когда вода закипит, выкладываем свекольную заправку и фасоль.
Солим и перчик по вкусу, солить надо осторожно, потому что и в фасоли и в заправке соль уже есть.
Перемешиваем и доводим до кипения. Варим около 15 минут до готовности капусты и картофеля, выключаем, накрываем крышкой и даем настояться.
Подаём борщ с чёрным бородинским хлебом, перед подачей можно посыпать свежей зеленью, у меня укроп.
Вот такой быстрый и простой рецепт лёгкого борща на каждый день, без заморочек, нежирный и не острый, можно сказать, диетический. Благодаря тому, что борщ готовится с консервированной заправкой, в которой есть немного уксуса, вкус получается с лёгкой кислинкой, похоже на щи с квашеной капустой. Вкусно и быстро.
Время приготовления: 30 мин.