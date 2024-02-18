Лепешки «5-минутки». Проще рецепта не знаю: вкусно и быстро

Лепешки — это одно из главных блюд восточной кухни. Лепешками жители Армении, Азербайджана, Грузии и других стран заменили хлеб. Вероятно, любовь к лепешкам у данных народов уходит в века.

Почитание лепешек велико. Есть определенные правила обращения с этим продуктом. Например, лепешки нельзя рвать и переворачивать верхушкой вниз. Нельзя выбрасывать лепешку, это грех. Детей на Востоке воспитывают с большим уважением к лепешкам.

Сейчас в магазинах есть разные виды лепешек. От обычных толстых и пышных до лаваша. Однако, стоит все же готовить домашние лепешки. Они вкуснее и ароматнее.

Ингредиенты для лепешек “Пятиминуток”:

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

паприка — 1 ч.л.;

смесь перцев — 1 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

мука — 400 г;

сыр — 200 г;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок.

Приготовление лепешек “Пятиминутка”:

В миску с молоком разбиваем яйца, всыпаем паприку, смесь перцев и соль, перемешиваем. Вливаем в смесь растительное масло, высыпаем муку и замешиваем тесто без комков.

Шинкуем мелко зеленый лук и укроп. Высыпаем лук и укроп в миску с тестом, перемешиваем.

Натираем на мелкой терке сыр.

В сковороде на растительном масле обжариваем тонкие лепешки с обеих сторон.

Выкладываем на часть лепешки сыр, накрываем второй стороной.

Слегка разогреваем на сковороде сыр внутри лепешки. Аналогично готовим остальные лепешки.

Не забываем каждый раз смазывать сковороду каплей растительного масла.

После приготовления лепешки тоже можно смазать, но уже сливочным маслом.

Получаются сытные лепешки с сыром, например, с моцареллой.