Лимонный гайд: как выбрать самые сочные плоды для чая и других блюд

Это универсальный фрукт, который можно добавить не только в чай, а в выпечку, соус и другие блюда. Они добавляют блюдам яркости и свежести. Однако важно уметь выбирать правильные плоды, чтобы получить максимум сока и аромата.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Лимоны – это кислые, пикантные, сочные фрукты, которые прекрасно подходят к любым сладким и соленым блюдам. Узнайте, как их выбирать и правильно хранить.

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Цвет и вкус

Выберите лимоны с яркой кожурой. Яркий цвет кожуры свидетельствует о том, что лимоны созрели на дереве и имеют оптимальную степень созревания. Избегайте лимонов со знаками пожелтения или пятнами. Это может свидетельствовать об их перезрелости или плохом качестве.

Невероятный фрукт / Фото unsplash

Лимоны с тонкой кожурой обычно имеют больше сока внутри. Они идеально подходят для приготовления напитков. Свежий лимон должен иметь приятный аромат цитрусовых. Избегайте лимонов с неприятным запахом или отсутствием аромата.

А как насчет размера

Сочные лимоны обычно тяжелее своих размеров, поскольку содержат больше воды. Поднимите лимоны в руках и выберите те, что ощутимо тяжелее. Это признак их сочности.

Какие лимоны лучше не покупать

Избегайте лимонов с дряблой или мягкой кожурой, поскольку это может свидетельствовать о порче. Также избегайте лимонов с признаками пожелтения и порчи.

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