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Рецепт: Рыба под маринадом — Нежная и диетическая

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Рецепт: Рыба под маринадом — Нежная и диетическая

Ингредиенты:
филе королевского окуня — 2 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
соль — 1 ч.л.;
лавровый лист — 2 шт.;
перец душистый горошком — 3 шт.;
перец черный горошком — 5 шт.;
питьевая вода — 0,5 ст.
Способ приготовления: Когда-то рыба под маринадом считалась исключительно праздничным блюдом, без которого не обходилось ни одно застолье, однако в знакомом всем варианте рыба на такое блюдо обычно обжаривалось а муке, да еще и мариновалось с костями, поэтому оно не всем было по вкусу. Я же предлагаю сделать более диетическую версию рыбы под маринадом с рыбным филе, приготовленном на пару.

Для рыбы под маринадом нам понадобится филе так называемого королевского окуня. У этой рыбы есть несколько названий, но я его купила именно под этим «именем». Рыбка эта очень нежная, вкусная, хоть и далеко не дешевая, особенно в таком разделанном на филе виде, где нет ни единой косточки. Размороженное рыбное филе выкладываем в чашу пароварки и готовим на пару под крышкой в течение пятнадцати минут.

Мелко нарезанный репчатый лук обжариваем в сотейнике, разогретом с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Добавляем в сотейник к луку морковь, натертую на крупной терке, и тушим ее до мягкости.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Добавляем в маринад одну чайную ложку соли.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Добавляем три столовые ложки пюре из консервированных томатов в собственном соку.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Заливаем маринад половиной стакана воды и тушим всё десять минут.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Обязательно в маринад добавляем два лавровых листа, три горошины душистого перца и пять горошин черного перца. В это вариант маринада, в отличие от привычного, я не добавляла уксус.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

На сервировочную тарелку половину маринада.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

На маринад выкладываем приготовленное на пару рыбное филе. Его можно не делить на части, поскольку оно моментально при подаче разделяется порционно.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Закрываем рыбку второй частью маринада, закрываем тарелку пищевой пленкой и оставляем рыбу под маринадом настаиваться, как минимум, на двенадцать часов. Я свою рыбу под маринадом оставляла в холодильнике на ночь.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Рыбка готова, и можно ее подавать к столу. Практика показывает, что она очень нравится гостям, несмотря на свою простоту, потому что это очень легкое и ароматное блюдо, поскольку в нем нет никаких «тяжелых» ингредиентов, а так же отсутствуют рыбные косточки, с которыми не всем хочется справляться.

Рецепт: Рыба под маринадом - Нежная и диетическая

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано без учета настаивания рыбы под маринадом в холодильнике.

Время приготовления: 30 мин.

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