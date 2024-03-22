Рецепт: Рыба под маринадом — Нежная и диетическая

Ингредиенты:

филе королевского окуня — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый горошком — 3 шт.;

перец черный горошком — 5 шт.;

питьевая вода — 0,5 ст.

Способ приготовления: Когда-то рыба под маринадом считалась исключительно праздничным блюдом, без которого не обходилось ни одно застолье, однако в знакомом всем варианте рыба на такое блюдо обычно обжаривалось а муке, да еще и мариновалось с костями, поэтому оно не всем было по вкусу. Я же предлагаю сделать более диетическую версию рыбы под маринадом с рыбным филе, приготовленном на пару.

Для рыбы под маринадом нам понадобится филе так называемого королевского окуня. У этой рыбы есть несколько названий, но я его купила именно под этим «именем». Рыбка эта очень нежная, вкусная, хоть и далеко не дешевая, особенно в таком разделанном на филе виде, где нет ни единой косточки. Размороженное рыбное филе выкладываем в чашу пароварки и готовим на пару под крышкой в течение пятнадцати минут.

Мелко нарезанный репчатый лук обжариваем в сотейнике, разогретом с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

Добавляем в сотейник к луку морковь, натертую на крупной терке, и тушим ее до мягкости.

Добавляем в маринад одну чайную ложку соли.

Добавляем три столовые ложки пюре из консервированных томатов в собственном соку.

Заливаем маринад половиной стакана воды и тушим всё десять минут.

Обязательно в маринад добавляем два лавровых листа, три горошины душистого перца и пять горошин черного перца. В это вариант маринада, в отличие от привычного, я не добавляла уксус.

На сервировочную тарелку половину маринада.

На маринад выкладываем приготовленное на пару рыбное филе. Его можно не делить на части, поскольку оно моментально при подаче разделяется порционно.

Закрываем рыбку второй частью маринада, закрываем тарелку пищевой пленкой и оставляем рыбу под маринадом настаиваться, как минимум, на двенадцать часов. Я свою рыбу под маринадом оставляла в холодильнике на ночь.

Рыбка готова, и можно ее подавать к столу. Практика показывает, что она очень нравится гостям, несмотря на свою простоту, потому что это очень легкое и ароматное блюдо, поскольку в нем нет никаких «тяжелых» ингредиентов, а так же отсутствуют рыбные косточки, с которыми не всем хочется справляться.

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано без учета настаивания рыбы под маринадом в холодильнике.

Время приготовления: 30 мин.