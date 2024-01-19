Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить воду с соком грейпфрута. В качестве подсластителя можно использовать мед или сироп топинамбура, но лучше добавлять его совсем немного. Пропорция сока грейпфрута с водой должна быть примерно 1:3. Для более интересного вкуса в воду можно добавить свежую мяту, розмарин или тимьян. Во время диеты или разгрузочных дней отлично подойдет свежевыжатый сок грейпфрута, который разбавляется водой для более приятного вкуса. Его рекомендую пить за полчаса до приема пищи.

Основной ингредиент: Фрукты / Грейпфрут Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Грейпфрут 500 Грамм (красный)

Вода 150 Миллилитров

Подсластитель жидкий По вкусу (мед или сироп)

Количество порций 2

Калорийность

26 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вода с соком грейпфрута»

Подготовьте все ингредиенты.

Грейпфрут тщательно помойте, разрежьте пополам и выжмите из него сок.

Процедите сок от мякоти, перелейте в кувшин. Влейте воду.

Добавьте подсластитель по вкусу, размешайте до его полного растворения.

Вода с соком грейпфрута готова!