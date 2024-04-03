Описание приготовления:
На мой взгляд, это самый лучший низкоуглеводный льняной рецепт хлеба без муки. Мягкий и воздушный, как дрожжевой пшеничный хлеб. Очень рекомендую приготовить!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Куриные яйца 4 Штуки
- Вода питьевая 140 Миллилитров
- Мука миндальная 40 Грамм
- Мука льняная 120 Грамм
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль 1 Чайная ложка
- Сода 1 Чайная ложка
- Семечки 1 Ст. ложка
Количество порций 8
Калорийность
229 ккал
Калорийность
13 г
Белки
17 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Льняной кето-хлеб»
Подготовьте все необходимые продукты для приготовления хлеба.
Яйца смешайте венчиком с солью.
Всыпьте миндальную муку, перемешайте тесто.
Всыпьте половину льняной муки, перемешайте тесто.
Влейте воду комнатной температуры, перемешайте тесто.
Добавьте оставшуюся льняную муку и соду. Тщательно перемешайте.
Влейте в тесто оливковое масло.
Перемешайте, чтобы тесто получилось без комочков.
Выстелите форму пергаментом и выложите тесто, разровняйте его.
Посыпьте семечками и поставьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.
Готовность проверьте деревянной шпажкой, она должна выйти из середины хлеба абсолютно сухой. Достаньте хлеб из формы и остудите на решетке.
Готовый хлеб подавайте с чем любите. Храните в холодильнике в чистом, сухом контейнере. Приятного аппетита!