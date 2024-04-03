Нереально вкусный пирог «Жульен». Закусочный пирог на любой стол: бесподобное тесто

Жульен — это горячая закуска, которая пришла из французской кухни. Обычно жульен готовят из грибов, курицы, сливочного соуса и сыра. Все ингредиенты запекают в специальных формах — кокотницах.

Существует несколько версий происхождения жульена. По одной из них, жульен появился во Франции в середине XVII века. Тогда это блюдо представляло собой мелко нарезанные овощи, которые обжаривали в масле и подавали с соусом бешамель.

По другой версии, жульен возник во времена правления Наполеона. В то время было принято нарезать овощи тонкой соломкой — это называлось «жульен».

Сегодня жульен пользуется популярностью во многих странах мира. С жульеном часто экспериментируют, делают, к примеру, пироги.

Ингредиенты теста для пирога жульена:

Мука — 130 г;

Масло сливочное — 50 г;

Соль — ½ ч.л.;

Перец черный молотый — щепотка;

Паприка — щепотка;

Яйцо — 1 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Вода — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Грибы — 400 г;

Лук — 2 шт.;

Куриное филе — 1 шт.;

Сливки 20% — 200 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Сыр — 150 г.

Приготовление пирога жульена:

В миску с мукой кладем сливочное масло, солим, перчим, высыпаем паприку и разрыхлитель. Разминаем в муке сливочное масло до сливочной крошки, в процессе разбиваем в тесто яйцо.

Собираем тесто в колобок и оставляем под целлофаном, пока готовим начинку. Для начинки нарезаем мелко филе и обжариваем в сковороде с растительным маслом.

Четвертинками нарезаем шампиньоны и выкладываем к слегка побелевшему филе, смешиваем и обжариваем. Нарезаем четверть кольцами лук и выкладываем к грибам и филе, солим и смешиваем.

Готовим начинку до того момента, пока не зажарится лук.

После того как мы потушили мясо, лук и грибы на сковороде, делаем заливку — в отдельной миске соединяем яйцо с солью и сливками.

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Выкладываем тесто по дну и заходим на бортики примерно на 2 см.

Выкладываем в форму из теста жареные лук, грибы и филе, утрамбовываем.

Выливаем на начинку заливку, а затем натираем туда сыр.

Выпекаем пирог при 180 градусах 20 минут.

После приготовления пирог стоит остудить 10-15 минут, лишь затем подавать к столу.

Можно украсить пирог жульен петрушкой или укропом.