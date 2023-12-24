Рецепт: Невероятные гамбургеры — Упрощенный вариант, без котлеты.

Ингредиенты:

булочки для гамбургеров — 2 шт…;

майонез — по необходимости;

кетчуп томатный — по необходимости;

зелень салата — 2 листа;

томаты — 1 штука;

сыр твердый — 2 ломтика

Способ приготовления: Назвать мои гамбургеры невероятными, это слишком громко. Просто совершенно упрощенный вариант, требующий минимальное количество времени и бюджетный до невозможности.

Потому-что в них нет котлет или хотя-бы колбасы. Но дело в том, что именно такие любят мои внучки, без мясной прослойки. Часто просят и поэтому готовлю.

Покупаю готовые булочки для гамбургеров. Обычно в наборе 4 булочки. Я в рецепте готовлю две, поэтому и продукты рассчитаны на такое количество.

Эти булочки продаются сразу почти разрезанными. Разделяю на две части. Намазываю приготовленной смесью из майонеза с кетчупом.

На одну из сторон помещаю листок зелени салата.

Сверху ломтики помидоров.

И покрываю сыром.

Закрываю второй половинкой и буквально на несколько минут в микроволновку.

К сожалению не осталось фотографии готового гамбургера. В принципе он выглядит практически также как до нагрева. Только может сыр расплавленный показаться по краям.

Быстро, сытно и бюджетно.

Время приготовления: 15 мин.