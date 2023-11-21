Рецепт: Детский суп «Алфавит» — Любимый детский супчик, который съест любой малоежка и капризуля:)

Ингредиенты:
смесь для супа — 160 г;
сосиски — 5 шт.;
лук репчатый — 100 г;
морковь — 100 г;
перец болгарский — 100 г;
вода — 2 литра;
соль — по вкусу;
укроп нарезанный — 1 ст.л.;
кабачки — 150 г
Способ приготовления: Макароны и сосиски — любимая еда всех детей. Сегодня из этих ингредиентов мы сварим лёгкий детский супчик, который будет и вкусный, и весёлый.
В небольшой кастрюле разогреваем растительное масло и слегка пассеруем овощи. У меня замороженные репчатый лук, морковь и болгарский зелёный перец. Чуть позже добавила ещё немного кабачков.
В готовой смеси для супа yelli kids есть овощи — горошек, кукуруза, но их, конечно, мало, поэтому я добавляю свои овощи.
Когда овощи хорошо прогрелись, заливаем их водой и засыпаем готовую смесь для супа.
Перемешиваем, можно немного посолить, доводим до кипения.
Сосиски нарезаем тонкими колечками и забрасываем в суп.
В самом конце можно добавить немного свежей зелени.
Варим минут десять и выключаем. Детский суп «Алфавит» готов.
Супчик с макаронами в виде букв, без сомнения, понравится любому малышу, даже самому строгому привереде:)
Время приготовления: 20 мин.