Рецепт: Детский суп «Алфавит» — Любимый детский супчик, который съест любой малоежка и капризуля:)

Ингредиенты:

смесь для супа — 160 г;

сосиски — 5 шт.;

лук репчатый — 100 г;

морковь — 100 г;

перец болгарский — 100 г;

вода — 2 литра;

соль — по вкусу;

укроп нарезанный — 1 ст.л.;

кабачки — 150 г

Способ приготовления: Макароны и сосиски — любимая еда всех детей. Сегодня из этих ингредиентов мы сварим лёгкий детский супчик, который будет и вкусный, и весёлый.

В небольшой кастрюле разогреваем растительное масло и слегка пассеруем овощи. У меня замороженные репчатый лук, морковь и болгарский зелёный перец. Чуть позже добавила ещё немного кабачков.

В готовой смеси для супа yelli kids есть овощи — горошек, кукуруза, но их, конечно, мало, поэтому я добавляю свои овощи.

Когда овощи хорошо прогрелись, заливаем их водой и засыпаем готовую смесь для супа.

Перемешиваем, можно немного посолить, доводим до кипения.

Сосиски нарезаем тонкими колечками и забрасываем в суп.

В самом конце можно добавить немного свежей зелени.

Варим минут десять и выключаем. Детский суп «Алфавит» готов.

Супчик с макаронами в виде букв, без сомнения, понравится любому малышу, даже самому строгому привереде:)

Время приготовления: 20 мин.