Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить замороженную цветную капусту в духовке. Специи вы можете подобрать на свой вкус. Хорошо подойдут сушеные итальянские травы или порошок карри. Получатся ароматно и интересно на вкус!
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Цветная капуста 200 Грамм
- Соль По вкусу
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
- Сухари панировочные 1.5 Ст. ложки
- Чеснок сухой молотый 1/3 Чайных ложки
- Перец кайенский молотый По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
94 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Замороженная цветная капуста в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Замороженную цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты, затем откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.
Разделите или разрежьте цветную капусту на подходящие ломтики размером, либо оставьте, как есть.
Переложите цветную капусту в глубокую миску, влейте оливковое масло, добавьте все специи и панировочные сухари. Накройте миску крышкой и встряхните, чтобы все равномерно распределилось по капусте.
Выложите цветную капусту на противень в один слой. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до румяного цвета.
Замороженная цветная капуста в духовке готова, приятного вам аппетита!