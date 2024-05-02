Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить замороженную цветную капусту в духовке. Специи вы можете подобрать на свой вкус. Хорошо подойдут сушеные итальянские травы или порошок карри. Получатся ароматно и интересно на вкус!

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Цветная капуста 200 Грамм

Соль По вкусу

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки

Сухари панировочные 1.5 Ст. ложки

Чеснок сухой молотый 1/3 Чайных ложки

Перец кайенский молотый По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

94 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Замороженная цветная капуста в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Замороженную цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты, затем откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Разделите или разрежьте цветную капусту на подходящие ломтики размером, либо оставьте, как есть.

Переложите цветную капусту в глубокую миску, влейте оливковое масло, добавьте все специи и панировочные сухари. Накройте миску крышкой и встряхните, чтобы все равномерно распределилось по капусте.

Выложите цветную капусту на противень в один слой. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до румяного цвета.

Замороженная цветная капуста в духовке готова, приятного вам аппетита!