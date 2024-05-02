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Замороженная цветная капуста в духовке

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Замороженная цветная капуста в духовке

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить замороженную цветную капусту в духовке. Специи вы можете подобрать на свой вкус. Хорошо подойдут сушеные итальянские травы или порошок карри. Получатся ароматно и интересно на вкус!
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Гарниры Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Цветная капуста 200 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Черный молотый перец 1/3 Чайных ложки
  • Сухари панировочные 1.5 Ст. ложки
  • Чеснок сухой молотый 1/3 Чайных ложки
  • Перец кайенский молотый По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

94 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Замороженная цветная капуста в духовке»

Замороженная цветная капуста в духовке

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Замороженная цветная капуста в духовке

Замороженную цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 1-2 минуты, затем откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Замороженная цветная капуста в духовке

Разделите или разрежьте цветную капусту на подходящие ломтики размером, либо оставьте, как есть.

Замороженная цветная капуста в духовке

Переложите цветную капусту в глубокую миску, влейте оливковое масло, добавьте все специи и панировочные сухари. Накройте миску крышкой и встряхните, чтобы все равномерно распределилось по капусте.

Замороженная цветная капуста в духовке

Выложите цветную капусту на противень в один слой. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до румяного цвета.

Замороженная цветная капуста в духовке

Замороженная цветная капуста в духовке готова, приятного вам аппетита!

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