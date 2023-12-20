Новогоднее меню: как подать «шубу» на стол так, чтобы все ахнули (видео)

Такое блюдо ничем не уступает оригиналу, а выглядит значительно эффектнее.

Салат «Сельдь под шубой», или в простонародье просто «шуба», – такой же обязательный атрибут новогодних праздников, как «Оливье», елка и подарки. Если вы хотите порадовать своих гостей любимым блюдом, но в то же время добавить ему новизны, рекомендуем приготовить этот салат в виде елочных игрушек. Как это сделать, рассказала кулинарный блогер Анна, заодно продемонстрировав весь процесс на своей странице в Instagram.

Салат «шуба» в виде елочных шариков

Ингредиенты на 6 шт:

свекла большая – 2 шт;

картофель среднего размера – 3-4 шт;

морковь – 2 шт;

яйца – 2 шт;

лук небольшой – 1 шт;

филе сельди – 200 гр;

майонез – 2 ст. л;

соль.

Способ приготовления:

Все овощи для салата помыть, отварить в подсоленной воле или запечь в фольге в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 40 минут. Яйца отварить вкрутую. Все остудить.

Овощи почистить и натереть на мелкой терке. Лук и сельдь мелко нарезать.

Свеклу отжать, чтобы ушел весь лишний сок и смешать ее с половиной натертого картофеля, подсолить.

Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь смешать в одной посуде.

На пищевую пленку выложить ложку свеклы, распределить ее тонким шаром, в центр выложить смесь из овощей и сельди и аккуратно поднять пленку так, чтобы свекла полностью закрыла собой начинку. Сформировать таким образом шарики и отправить их в холодильник на час.

После того как шарики остынут и будут держать форму, снять с них пленку, украсить и можно подавать блюдо на стол.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный салат «Граф», если вам надоели «шуба и «Оливье».