Сырный пирог с ветчиной, луком-пореем и яблоками: рецепт вкусного пирога

Приготовление пикантного пирога — всегда отличная идея. И этот пирог вам точно понравится.
Сырный тарт, или пирог фламбе со шпиком, или ветчиной, луком-пореем и яблоками – вкусное и простое в приготовлении блюдо. Его можно предлагать как закуску и как второе блюдо.
Если вы ищете пикантный пирог, который можно быстро приготовить, для импровизированного ужина или фуршета с друзьями, попробуйте этот сырный пирог, или как его называют – сырный тарт фламбе. Особую пикантность ему придают яблоки, которые добавляют в начинку со шпиком, луком-пореем и яблоками. Преимущество этого пирога в том, что он очень быстро готовится. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Сырный пирог с ветчиной, яблоками и луком
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки;
- 1 яичный желток;
- 100 мл воды;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль.
Для начинки:
- 1 яблоко (например сорта Гала);
- 100 г шпика, или ветчины, нарезанного соломкой;
- 250 г мягкого сыра;
- 1 лук-порей;
- свежий тимьян, перец.
Чтобы приготовить сырный пирог, начните с теста: в миске вручную смешайте муку с яичным желтком, водой, оливковым маслом и солью. Вам нужно будет получить гладкое и однородное тесто. Оставьте его на 10 минут при комнатной температуре, завернув в пищевую пленку.
По истечении этого времени раскатайте его на листе бумаги для выпечки в очень тонкий диск диаметром около 28 см и перенесите вместе с бумагой на круглый противень. Нарезаем сыр кубиками и выкладываем на основу вместе с нарезанным луком-пореем и неочищенным яблоком, также нарезанным кубиками.
Слегка посолите, поперчите и готовьте в разогретой до 220° духовке 10 минут, затем добавьте шпик и готовьте еще 10 минут. Достаньте из духовки, разложите по поверхности несколько веточек свежего тимьяна и сразу же подавайте сырный пирог к столу.
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