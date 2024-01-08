ГлавнаяРецептыЛучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы Лучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы На чтение: 1 минута Свекла является любимым овощем для многих украинцев. Поэтому неудивительно, что с ней есть множество вкусных блюд. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В частности, рекомендуем попробовать приготовить этот салат. Его интересная заправка вас приятно поразит. Стоит попробовать Вы забудете об омлете: идеальный завтрак из яиц, который вас приятно удивит Салат из свеклы Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 запеченные свеклы; – 1 яблоко; – 250 граммов отварной фасоли; – 200 граммов моркови по-корейски; – 20 граммов семян подсолнечника; – 1 чайная ложка лимонного сока. Для заправки: – 1 чайная ложка меда; – 2 чайные ложки французской горчицы; – 2 зубчика чеснока; – 2 столовые ложки масла; – соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Свеклу предварительно запеките. Тщательно вымойте, заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут. Дайте остыть и почистьте. Яблоко почистьте, нарежьте соломкой, побрызгайте лимонным соком и перемешайте. Смешайте мед, французскую горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло. Свеклу натрите на терку и отправьте к яблокам, добавьте отварную фасоль, корейскую морковь и семена подсолнечника. Посолите, поперчите, приправьте приготовленной заправкой и тщательно перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную намазку из сельди и сыра – она отлично подойдет к завтраку и ужину. Поделитесь с друзьями