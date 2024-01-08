Лучше, чем Шуба и винегрет: приготовьте очень простой и вкусный салат из свеклы

Свекла является любимым овощем для многих украинцев. Поэтому неудивительно, что с ней есть множество вкусных блюд. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В частности, рекомендуем попробовать приготовить этот салат. Его интересная заправка вас приятно поразит. Стоит попробовать Вы забудете об омлете: идеальный завтрак из яиц, который вас приятно удивит Салат из свеклы Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 запеченные свеклы;

– 1 яблоко;

– 250 граммов отварной фасоли;

– 200 граммов моркови по-корейски;

– 20 граммов семян подсолнечника;

– 1 чайная ложка лимонного сока. Для заправки:

– 1 чайная ложка меда;

– 2 чайные ложки французской горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Свеклу предварительно запеките. Тщательно вымойте, заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час 20 минут. Дайте остыть и почистьте. Яблоко почистьте, нарежьте соломкой, побрызгайте лимонным соком и перемешайте. Смешайте мед, французскую горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло. Свеклу натрите на терку и отправьте к яблокам, добавьте отварную фасоль, корейскую морковь и семена подсолнечника. Посолите, поперчите, приправьте приготовленной заправкой и тщательно перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную намазку из сельди и сыра – она отлично подойдет к завтраку и ужину.