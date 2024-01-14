Беру стакан кефира и 1 яйцо. «3 стакана» — домашний шоколадный торт со сметанным кремом

Торты стали неотъемлемой частью любого праздника. Нельзя представить День Рождения или Юбилей без тортов. Многие покупают торты в кондитерских магазинах или делают заказы у кондитеров. Авторские торты стали особенно популярны, так как кондитеры воссоздают задумки клиентов на десерте очень искусно. Однако, авторские торты стоят весьма дорого. Поэтому не все могут позволить себе авторский десерт.

Покупать торт в магазине не советуют кондитеры, так как в покупной продукции много пальмового масла и красителей. Тогда можно испечь торт самостоятельно. Благодаря интернету и разным домашним рецептам, сделать торт самостоятельно сможет каждый.

Ингредиенты для торта:

Кефир – 200 г;

Яйцо – 1 шт.;

Сахар – 200 г;

Мука – 200 г;

Сода – 1 ч.л.;

Сок лимона – 1 ч.л.;

Соль — щепотка;

Какао – 20 г;

Сметана — 400 г;

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Приготовление торта:

В миску с кефиром высыпаем соду и вливаем лимонный сок, смешиваем компоненты. Разбиваем в отдельную чашу яйцо, высыпаем сахарный песок и перемешиваем до растворения песчинок.

Соединяем яичную смесь с кефиром, смешиваем. Просеиваем в смесь муку и какао, замешиваем тесто.

Добавляем в тесто растительное масло, продолжаем замешивать густое тесто без комков. Выливаем тесто в форму для выпечки 22 см в диаметре, застеленную пергаментом.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.

Удаляем верхушку с бисквита, делим его на два коржа.

Смешиваем сахарную пудру со сметаной — создаем крем. Смазываем каждый корж сметанным кремом, формируем торт.

Бока и верх торта тоже смазываем кремом, посыпаем какао.

Измельчаем верхушку от бисквита, крошкой посыпаем бока торта.

Также торт можно украсить орехами и сухофруктами.

Получается отменный домашний шоколадный торт со сметанным кремом.