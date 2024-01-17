Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами

Куриное филе с моцареллой и помидорами – вкусное и ароматное блюдо, сочетающее нежность мяса и свежесть соуса песто. Оно обязательно понравится вам и вашим родным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такая курица является отличным основным блюдом для ужина. Несмотря на свою простоту, оно достаточно изысканное, чтобы подать гостям в честь особого события.

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Куриное филе с помидорами и сыром

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 томат;

– 100 граммов сыра моцарелла;

– 3 столовые ложки соуса песто;

– соль, черный молотый перец, копченая паприка по вкусу;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 3 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

Куриное филе надрежьте в трех местах под наклоном, но не до конца. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Положите мясо в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и маринуйте 30 – 40 минут. Каждый надрез смажьте соусом песто. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы. Выложите филе в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до зарумянивания.

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