ГлавнаяРецептыМагия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами На чтение: 1 минута Куриное филе с моцареллой и помидорами – вкусное и ароматное блюдо, сочетающее нежность мяса и свежесть соуса песто. Оно обязательно понравится вам и вашим родным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая курица является отличным основным блюдом для ужина. Несмотря на свою простоту, оно достаточно изысканное, чтобы подать гостям в честь особого события. Стоит попробовать Пальчики оближешь: рецепт мегавкусного салата из пекинской капусты Куриное филе с помидорами и сыром Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 куриных филе; – 1 томат; – 100 граммов сыра моцарелла; – 3 столовые ложки соуса песто; – соль, черный молотый перец, копченая паприка по вкусу; – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – 3 столовые ложки соевого соуса. Приготовление: Куриное филе надрежьте в трех местах под наклоном, но не до конца. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Положите мясо в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и маринуйте 30 – 40 минут. Каждый надрез смажьте соусом песто. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы. Выложите филе в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до зарумянивания. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить к куриному филе вкусный печеный картофель по рецепту Джейми Оливера. Поделитесь с друзьями