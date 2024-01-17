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Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами

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Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами

Куриное филе с моцареллой и помидорами – вкусное и ароматное блюдо, сочетающее нежность мяса и свежесть соуса песто. Оно обязательно понравится вам и вашим родным.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такая курица является отличным основным блюдом для ужина. Несмотря на свою простоту, оно достаточно изысканное, чтобы подать гостям в честь особого события.

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Куриное филе с помидорами и сыром

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 1 томат;
– 100 граммов сыра моцарелла;
– 3 столовые ложки соуса песто;
– соль, черный молотый перец, копченая паприка по вкусу;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 3 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

  1. Куриное филе надрежьте в трех местах под наклоном, но не до конца. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой.
  2. Положите мясо в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и маринуйте 30 – 40 минут.
  3. Каждый надрез смажьте соусом песто. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы.
  4. Выложите филе в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до зарумянивания.

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