Хаш: что это за блюдо и как его приготовить

Если кому-то нельзя есть красное мясо, можно использовать свинину.

Хаш — древнейшее армянское первое блюдо. Оно достаточно распространено по всему Кавказу и завораживает не только своим вкусом, но и определенными свойствами, которые помогают укреплению волос, ногтей, а также из-за большого количества хондроитина — хрящей и костей. Едят хаш с лавашем и пряной зеленью. Кстати, если кому-то нельзя есть красное мясо, можно использовать свинину.

Ингредиенты:

говяжья нога — 1,5 кг;

говяжий рубец — 500 г;

чеснок — 3 головки

редька — 1 шт.

Ножки обжечь, выскоблить, промыть несколько раз, разрубить на части вдоль и положить, если возможно, на сутки в проточную воду. Затем снова промыть, переложить в эмалированную посуду, залить водой, чтобы она покрывала ножки слоем 15-20 см. Поставить варить на слабом огне.

Рубцы очистить, промыть, залить холодной водой. Варить до исчезновения специфического запаха. Отвар вылить, а рубцы промыть горячей и холодной водой. Мелко нарезать, добавить к варящимся ножкам.

Продолжать варить хаш на медленном огне без соли, не допуская сильного кипения и снимая пену, пока мясо не начнет отделяться от костей и рубцы не станут мягкими.

Готовый горячий хаш посолить, засыпать измельченным чесноком.