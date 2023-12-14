Рецепт: Морковные грибочки — Интересно, но чго-то не хватает

Ингредиенты:

морковь — 200 г;

крахмал картофельный — 1 ст.;

соевый соус — 2 ст.л.;

универсальная приправа — 1 ч.л.;

масло растительное — 2 ст.л;

соль — по вкусу;

сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления: На просторах интернета я нашла очень интересный рецепт, как мне показалось. И тут же, вечером, решила его приготовить. К тому же, в рецепте совершенно незамысловатые ингредиенты. Готовится блюдо интересно, наверное, именно поэтому оно меня и зацепило, так как на вкус нам с мужем показалось, что чего-то не хватает. Тем не менее, я поделюсь им здесь с вами. Так как на вкус и цвет, как говорится, приятелей нет.

Морковь почистить и нарезать колечками, можно сварить и целиком, но так она сварится быстрее. Поставить отвариваться до готовности.

Отваренную морковь откладываем на тарелку и оставляем остужаться.

Теперь протираем морковь через блендер до однородной массы.

Готовим само тесто: добавляем к моркови соль и крахмал.

Хорошо и основательно вывесить тесто, оно должно получиться густым, почти как пластилин.

Теперь нужно сформировать шарики и уложить их на доску.

Теперь придать форму шляпки каждому кружочку.

В небольшую кастрюлю налить волы и довести до кипения. Забросить шляпки в кипящую воду и варить до тех пор, как они потемнело.

Готовые шляпки откинуть при помощи ситечка в холодную воду, остудиться.

Начинаем готовить соус-заправку. Наливаем соевый соус в пиалу, добавляем сахар.

Туда же вливаем масло и добавляем приправу. У меня это помидоры с чесноком и базиликом.

Перемешать все до растворения сахара.

Снова при помощи ситечка выловить наши шляпки и поместить в миску.

Залить грибочки соусом.

Миску накрыть крышкой и потрясти, чтобы соус распределили.

Дать немного постоять, чтобы грибочки пропитались соусом.

Выложить на тарелку и полить соусом.

Приятного аппетита! По вкусу эта закуска напоминает клецки.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.