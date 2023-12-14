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Рецепт: Морковные грибочки — Интересно, но чго-то не хватает

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Рецепт: Морковные грибочки — Интересно, но чго-то не хватает

Ингредиенты:
морковь — 200 г;
крахмал картофельный — 1 ст.;
соевый соус — 2 ст.л.;
универсальная приправа — 1 ч.л.;
масло растительное — 2 ст.л;
соль — по вкусу;
сахар — 1 ч.л.
Способ приготовления: На просторах интернета я нашла очень интересный рецепт, как мне показалось. И тут же, вечером, решила его приготовить. К тому же, в рецепте совершенно незамысловатые ингредиенты. Готовится блюдо интересно, наверное, именно поэтому оно меня и зацепило, так как на вкус нам с мужем показалось, что чего-то не хватает. Тем не менее, я поделюсь им здесь с вами. Так как на вкус и цвет, как говорится, приятелей нет.

Морковь почистить и нарезать колечками, можно сварить и целиком, но так она сварится быстрее. Поставить отвариваться до готовности.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Отваренную морковь откладываем на тарелку и оставляем остужаться.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Теперь протираем морковь через блендер до однородной массы.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Готовим само тесто: добавляем к моркови соль и крахмал.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Хорошо и основательно вывесить тесто, оно должно получиться густым, почти как пластилин.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Теперь нужно сформировать шарики и уложить их на доску.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Теперь придать форму шляпки каждому кружочку.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

В небольшую кастрюлю налить волы и довести до кипения. Забросить шляпки в кипящую воду и варить до тех пор, как они потемнело.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Готовые шляпки откинуть при помощи ситечка в холодную воду, остудиться.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Начинаем готовить соус-заправку. Наливаем соевый соус в пиалу, добавляем сахар.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Туда же вливаем масло и добавляем приправу. У меня это помидоры с чесноком и базиликом.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Перемешать все до растворения сахара.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Снова при помощи ситечка выловить наши шляпки и поместить в миску.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Залить грибочки соусом.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Миску накрыть крышкой и потрясти, чтобы соус распределили.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Дать немного постоять, чтобы грибочки пропитались соусом.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Выложить на тарелку и полить соусом.

Рецепт: Морковные грибочки - Интересно, но чго-то не хватает

Приятного аппетита! По вкусу эта закуска напоминает клецки.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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