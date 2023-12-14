Рецепт: Морковные грибочки — Интересно, но чго-то не хватает

Ингредиенты:
морковь — 200 г;
крахмал картофельный — 1 ст.;
соевый соус — 2 ст.л.;
универсальная приправа — 1 ч.л.;
масло растительное — 2 ст.л;
соль — по вкусу;
сахар — 1 ч.л.
Способ приготовления: На просторах интернета я нашла очень интересный рецепт, как мне показалось. И тут же, вечером, решила его приготовить. К тому же, в рецепте совершенно незамысловатые ингредиенты. Готовится блюдо интересно, наверное, именно поэтому оно меня и зацепило, так как на вкус нам с мужем показалось, что чего-то не хватает. Тем не менее, я поделюсь им здесь с вами. Так как на вкус и цвет, как говорится, приятелей нет.
Морковь почистить и нарезать колечками, можно сварить и целиком, но так она сварится быстрее. Поставить отвариваться до готовности.
Отваренную морковь откладываем на тарелку и оставляем остужаться.
Теперь протираем морковь через блендер до однородной массы.
Готовим само тесто: добавляем к моркови соль и крахмал.
Хорошо и основательно вывесить тесто, оно должно получиться густым, почти как пластилин.
Теперь нужно сформировать шарики и уложить их на доску.
Теперь придать форму шляпки каждому кружочку.
В небольшую кастрюлю налить волы и довести до кипения. Забросить шляпки в кипящую воду и варить до тех пор, как они потемнело.
Готовые шляпки откинуть при помощи ситечка в холодную воду, остудиться.
Начинаем готовить соус-заправку. Наливаем соевый соус в пиалу, добавляем сахар.
Туда же вливаем масло и добавляем приправу. У меня это помидоры с чесноком и базиликом.
Перемешать все до растворения сахара.
Снова при помощи ситечка выловить наши шляпки и поместить в миску.
Залить грибочки соусом.
Миску накрыть крышкой и потрясти, чтобы соус распределили.
Дать немного постоять, чтобы грибочки пропитались соусом.
Выложить на тарелку и полить соусом.
Приятного аппетита! По вкусу эта закуска напоминает клецки.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.