Ни одного праздника без него. Вкусный и красивый салат на Новогодний стол 2024

Салаты вполне могли исчезнуть из мировой кулинарии в Средние века. Данного утверждения придерживаются историки по причине сильной антисанитарии в то время. Салаты тогда готовили очень редко и лишь для знатных особ.

Сырые овощи могут стать источником множества заболеваний. Поэтому простой народ ел овощи лишь в отварном, запеченном или жареном виде. Салаты тогда не делали из отварных овощей или термически обработанных другим путем.

Однако, блюду удалось пережить Средневековье. Позднее настало время расцвета для салатов. Расскажем, как приготовить вкусный салат на Новогодний стол.

Ингредиенты для салата:

Копченая курица — 200 г;

Твердый сыр — 200 г;

Огурец — 4 шт.;

Корейская морковка — 200 г;

Майонез — 200 г;

Вареные яйца — 5 шт.;

Помидор — 1 шт.;

Петрушка — пара веточек.

Приготовление салата:

Нарезаем маленькими кусочками копченую курицу и выкладываем в кулинарное кольцо первым слоем. Формируем сеточку из майонеза на курином слое.

Шинкуем корейскую морковь, выкладываем вторым слоем в салат. Смазываем майонезом морковный слой. Натираем на крупной терке сыр, высыпаем на слой из моркови, утрамбовываем и формируем сеточку.

Нарезаем маленькими кубиками огурцы, выкладываем на слой из сыра. Слегка смазываем майонезом огуречный слой.

Яйца очищаем, делим на желтки и белки. Натираем белки на крупной терке, кладем на слой из огурцов. Разминаем руками желтки и крошим их на белковый слой.

Оставляем на 1,5 часа салат в холодильнике.

В качестве украшения нарезаем тонкими полукольцами помидор, кладем на верхушку салата.

Также украшаем салат петрушкой и другой любимой зеленью.

Получается многослойный праздничный салат.