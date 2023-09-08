Пирог с грушей и лимоном: лучший вариант десерта на выходные

Пикантный пирог с вкусом груши и кислинкой лимона наверняка поднимет вам настроение и порадует семью.
Сливовый пирог с грушей и лимоном — простой в приготовлении десерт на завтрак, ароматный и очень вкусный. Это простой десерт, насыщенный кусочками груши, к которому вы также можете добавить засахаренные кубики имбиря, если хотите, чтобы придать немного пикантности. Кондитеры сайта Misya считают, что этот пирог идеален для угощения на выходные.
Пирог с грушей и лимоном
Ингредиенты на форму 33х13 см.:
- 4 яйца;
- 200 г сахара;
- 350 г муки;
- 100 мл растительное масло;
- 100 мл воды;
- 1 лимон;
- 2 груши;
- 1 пакетик разрыхлителя.
Как приготовить пирог с грушами и лимоном? Взбейте яйца с сахаром и тертой цедрой лимона до получения набухшей и пенистой смеси.
Добавьте масло, лимонный сок и воду. Затем добавьте муку и разрыхлитель и замесите однородное тесто. Очистите груши и нарежьте их кубиками. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.
Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для хлеба. Затем выпекайте в разогретой до 180° градусов духовке около 35 минут.
Перед подачей дайте пирогу остыть.
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