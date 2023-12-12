Описание приготовления:

Овощи для приготовления можно взять совершенно разные, все зависит от вашего вкуса и желания. Меняя их состав, у вас каждый раз будет совершенно другое блюдо. Макароны выбирайте из муки твердых сортов, тогда они не превратятся в кашу. Из всех сыров в этом блюде мы предпочитаем брынзу, она остается кусочками, но вы можете заменить на плавкие сорта сыра.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Макароны 150 Грамм

Брынза 100 Грамм

Томаты 100 Грамм

Перец болгарский 1 Штука

Лук порей 50 Грамм (или репчатый лук)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Морковь 1 Штука

Сельдерей 2 Штуки (ветки)

Зелень сухая По вкусу

Вода 3 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Макароны с овощами и сыром в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления макарон с овощами и сыром в духовке. Овощи вымойте, при необходимости почистите и сполосните.

Овощи порежьте соломкой и выложите в форму для запекания. Все посолите, поперчите, полейте растительным маслом и перемешайте. Закройте ее фольгой для запекания, поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 25 минут при температуре 180 градусов.

Макароны отварите до готовности, откиньте на сито и дайте отвару полностью стечь.

Добавьте отварные макароны в форму с овощами, посыпьте сухой зеленью и перемешайте.

Влейте в форму воду и раскрошите сверху брынзу.

Поставьте форму с овощами, макаронами и сыром в духовку еще на 5-10 минут. Затем достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!