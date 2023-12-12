Описание приготовления:
Овощи для приготовления можно взять совершенно разные, все зависит от вашего вкуса и желания. Меняя их состав, у вас каждый раз будет совершенно другое блюдо. Макароны выбирайте из муки твердых сортов, тогда они не превратятся в кашу. Из всех сыров в этом блюде мы предпочитаем брынзу, она остается кусочками, но вы можете заменить на плавкие сорта сыра.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Макароны 150 Грамм
- Брынза 100 Грамм
- Томаты 100 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука
- Лук порей 50 Грамм (или репчатый лук)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Морковь 1 Штука
- Сельдерей 2 Штуки (ветки)
- Зелень сухая По вкусу
- Вода 3 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
142 ккал
Калорийность
2 г
Белки
9 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Макароны с овощами и сыром в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления макарон с овощами и сыром в духовке. Овощи вымойте, при необходимости почистите и сполосните.
Овощи порежьте соломкой и выложите в форму для запекания. Все посолите, поперчите, полейте растительным маслом и перемешайте. Закройте ее фольгой для запекания, поставьте в горячую духовку и запекайте в течение 25 минут при температуре 180 градусов.
Макароны отварите до готовности, откиньте на сито и дайте отвару полностью стечь.
Добавьте отварные макароны в форму с овощами, посыпьте сухой зеленью и перемешайте.
Влейте в форму воду и раскрошите сверху брынзу.
Поставьте форму с овощами, макаронами и сыром в духовку еще на 5-10 минут. Затем достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!