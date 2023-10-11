Чизкейк имеет некоторое сходство с творожной запеканкой, которую мы все обожаем с детства, но при этом обладает и явными отличиями. Этот десерт отличается подложкой из песочного теста и более воздушной текстурой. Всё потому, что в составе больше яиц и присутствуют сливки. Самый нежный, тающий во рту, легкий, словно облако, — всё это вмещает в себя маковый чизкейк по рецепту ниже.

Научившись готовить удачный чизкейк дома, вы сможете наслаждаться десертом ресторанного уровня, когда того пожелает душа. Многие хозяйки спорят, из какого сыра готовить основу — из филадельфии, маскарпоне, добавлять ли сливки, уместна ли сметана. Я хочу, чтобы чизкейк был простым и доступным, поэтому начинку замешиваю из кисломолочного сыра, обычных 33%-х сливок и мака.

Маковый чизкейк: нюансы приготовления

Творог для этого десерта я покупаю домашний или магазинный 9%-й. Для указанного ниже количества ингредиентов лучше брать разъемную форму диаметром 26 см. Обязательное условие — дайте готовому чизкейку правильно остыть. После того как извлекли его из духовки, середина еще может оставаться жидкой. Поэтому поставьте изделие сначала остыть до комнатной температуры на кухне, а затем — отправьте в холодильник еще на час.

Ингредиенты

Творог700 г Яйцо5 шт. Сахар275 г Сливочное масло150 г Сливки150 мл Пшеничная мука330 г Разрыхлитель10 г Мак150 г Крахмал3 ст. л. Ванильный сахар10 г

Приготовление

Залейте мак кипятком, перемешайте и оставьте на 20–40 минут. К двум яйцам добавьте 75 г сахара, перемешайте. Растопите масло и влейте его в яично-сахарную смесь. В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте. Соедините ее с яичной смесью и замесите мягкое тесто. Переложите тесто в форму для запекания, формируя основание с бортиками. Займитесь начинкой. В кисломолочный сыр добавьте оставшиеся яйца и перебейте всё блендером. Всыпьте стакан сахара, сливки и крахмал. Слейте с мака воду и положите его в творожную массу. Перемешайте смесь до однородности. Выложите начинку на основание, выровняйте и отправьте в разогретую духовку до 170 градусов, примерно на 40–50 минут.

После охлаждения наслаждайтесь непревзойденным сливочным вкусом и ароматом. Такой чизкейк отлично сочетается с бананом, персиками, миндальными лепестками, вишней и любыми другими ягодами. Также обратите внимание на следующий рецепт — как приготовить пирог с вишней и творогом.