Блинный торт с ягодным джемом: готовим очень красивый и вкусный десерт

При подаче торт украсьте листьями мяты, а розочки на нем полейте сиропом.
В последнее время все большую популярность приобретают тортики из блинов. Они не требуют выпекания в духовке, их легко украсить, а начинка придаст блинчикам насыщенный и яркий вкус. Своим рецептом такого торта, вкусного и очень красивого, поделилась кулинарный блогер Виктория.
Блинный торт с ягодным джемом
Ингредиенты (приблизительно на 15 блинов):
- молоко – 600 мл;
- мука – 280 гр;
- сливочное масло – 50 гр;
- яйца – 4 шт;
- сахар – 2 ст. л + ваниль;
- соль – щепотка;
- краситель по желанию;
- джем из лесных ягод – 300 гр.
Для крема:
- сливки 30% – 200 мл;
- сливочный сыр – 300 гр;
- сахарная пудра – 70 гр.
Способ приготовления:
Соединить все ингредиенты для блинчиков, взбить миксером и пожарить их на сковородке с обеих сторон до готовности. Должно получится около 15 блинчиков.
Четыре блина оставить целыми, а остальные обрезать с помощью разъемной формы, в которой будете собирать торт.
Для крема очень холодные сливки взбить до стойкой пышной массы, добавить сливочный сыр, сахарную пудру и еще раз взбить.
Взять разъемную форму и выложить по краям целые блины, как показано на видео. Внутрь положить один обрезанный блин, смазать кремом и джемом, сверху положить новый блин, снова смазать, и так делать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть блинчик.
Краями больших блинов закрыть сверху торт, хорошо прижать их.
Из оставшихся обрезков скрутить розочки и выложить их на тортик, как показано в видеорецепте.
Отправить готовый торт на 2-3 часа в холодильник. Вынув торт из формы, можно его дополнительно украсить веточками мяты.
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