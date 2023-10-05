Описание приготовления:
Кто из нас не любит картофельное пюре с котлетой и соленым помидором? Вряд ли можно отказаться от такой сочной овощной закуски в прохладное время года. Малосольные помидоры можно подать и в будни, и на праздничный стол! Расчет ингредиентов указан на емкость 1 литр.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зеленые помидоры / Острый перец Блюдо: Заготовки / Соление
Состав / Ингредиенты:
- Помидор зеленый 400 Грамм
- Перец острый 1 Штука
- Соль 3 Ст. ложки
- Вода холодная 700 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
7 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малосольные зеленые помидоры»
Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры приобретите на рынке или соберите на огороде.
Помидоры промойте в воде. Вырежьте сердцевинки или наколите овощи в разных местах, если хотите оставить их целыми. Это делать нужно обязательно, чтобы рассол быстрее просолил и середину помидоров.
Заполните помидорами литровую банку или контейнер для пищевых продуктов (обязательно с крышкой). Не забудьте вставить промытый стручок острого перца. Можно дополнить помидоры очищенными зубчиками чеснока (4-5 шт.), но это по желанию.
В глубокой емкости растворите соль в холодной воде.
Залейте рассол в банку или контейнер до верха, чтобы он полностью покрыл помидоры. Закрутите банку крышкой и храните в прохладном месте. Срок приготовления — 1 месяц. Если будете хранить в холодильнике, то помидоры будут готовы в течение 1-1,5 месяцев.
Хранить малосольные помидоры можно в течение 6-7 в месяцев холодном месте, но помните, что с каждым месяцем они будут становиться более просоленными.