Описание приготовления:

Кто из нас не любит картофельное пюре с котлетой и соленым помидором? Вряд ли можно отказаться от такой сочной овощной закуски в прохладное время года. Малосольные помидоры можно подать и в будни, и на праздничный стол! Расчет ингредиентов указан на емкость 1 литр.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зеленые помидоры / Острый перец Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

Помидор зеленый 400 Грамм

Перец острый 1 Штука

Соль 3 Ст. ложки

Вода холодная 700 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

7 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольные зеленые помидоры»

Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры приобретите на рынке или соберите на огороде.

Помидоры промойте в воде. Вырежьте сердцевинки или наколите овощи в разных местах, если хотите оставить их целыми. Это делать нужно обязательно, чтобы рассол быстрее просолил и середину помидоров.

Заполните помидорами литровую банку или контейнер для пищевых продуктов (обязательно с крышкой). Не забудьте вставить промытый стручок острого перца. Можно дополнить помидоры очищенными зубчиками чеснока (4-5 шт.), но это по желанию.

В глубокой емкости растворите соль в холодной воде.

Залейте рассол в банку или контейнер до верха, чтобы он полностью покрыл помидоры. Закрутите банку крышкой и храните в прохладном месте. Срок приготовления — 1 месяц. Если будете хранить в холодильнике, то помидоры будут готовы в течение 1-1,5 месяцев.

Хранить малосольные помидоры можно в течение 6-7 в месяцев холодном месте, но помните, что с каждым месяцем они будут становиться более просоленными.