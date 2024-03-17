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Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

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Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом. Вместо кинзы можно использовать петрушку и укроп, а из специй еще добавить хмели-сунели. Свежие шампиньоны можно заменить на маринованные. Салат сочный, ароматный и очень гармоничный по ингредиентам.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Фасоль консервированная 1 Банка (красная)
  • Шампиньоны 250 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Орехи грецкие 30 Грамм
  • Кинза 15 Грамм
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

115 ккал

Калорийность

7 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом»

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Подготовьте все ингредиенты.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Консервированную фасоль промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Шампиньоны помойте, нарежьте пластинами, а репчатый лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук вместе с грибами до золотистого цвета.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Грецкие орехи подсушите в сковороде до золотистого цвета, затем крупно порубите. Кинзу мелко нарежьте.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Соедините в глубокой миске жареные грибы, фасоль, кинзу и грецкие орехи. Заправьте салат майонезом.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Посолите и поперчите по вкусу. Все аккуратно перемешайте.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом готов, приятного вам аппетита!

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