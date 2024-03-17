Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом. Вместо кинзы можно использовать петрушку и укроп, а из специй еще добавить хмели-сунели. Свежие шампиньоны можно заменить на маринованные. Салат сочный, ароматный и очень гармоничный по ингредиентам.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Фасоль консервированная 1 Банка (красная)

Шампиньоны 250 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Орехи грецкие 30 Грамм

Кинза 15 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

115 ккал

Калорийность

7 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом»

Подготовьте все ингредиенты.

Консервированную фасоль промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.

Шампиньоны помойте, нарежьте пластинами, а репчатый лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук вместе с грибами до золотистого цвета.

Грецкие орехи подсушите в сковороде до золотистого цвета, затем крупно порубите. Кинзу мелко нарежьте.

Соедините в глубокой миске жареные грибы, фасоль, кинзу и грецкие орехи. Заправьте салат майонезом.

Посолите и поперчите по вкусу. Все аккуратно перемешайте.

Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом готов, приятного вам аппетита!