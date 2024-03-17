Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом. Вместо кинзы можно использовать петрушку и укроп, а из специй еще добавить хмели-сунели. Свежие шампиньоны можно заменить на маринованные. Салат сочный, ароматный и очень гармоничный по ингредиентам.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Салаты Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фасоль консервированная 1 Банка (красная)
- Шампиньоны 250 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Орехи грецкие 30 Грамм
- Кинза 15 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
115 ккал
Калорийность
7 г
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом»
Подготовьте все ингредиенты.
Консервированную фасоль промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя вода.
Шампиньоны помойте, нарежьте пластинами, а репчатый лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук вместе с грибами до золотистого цвета.
Грецкие орехи подсушите в сковороде до золотистого цвета, затем крупно порубите. Кинзу мелко нарежьте.
Соедините в глубокой миске жареные грибы, фасоль, кинзу и грецкие орехи. Заправьте салат майонезом.
Посолите и поперчите по вкусу. Все аккуратно перемешайте.
Салат фасолевый с шампиньонами и грецким орехом готов, приятного вам аппетита!