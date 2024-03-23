Описание приготовления:
Для усиления вкуса в тесто можно при желании добавить изюм или кокосовую стружку, а можно залить пирог растопленным шоколадом — получается еще вкуснее. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Манник
Состав / Ингредиенты:
- Манка 200 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Яйцо 2 Штуки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
212 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манник на молоке без муки»
Все ингредиенты подготовьте сразу.
Манку выложите в просторную миску, залейте молоком.
Перемешайте эти ингредиенты и оставьте на 30 минут в покое, чтобы манка набухла.
Яйца аккуратно разделите на белки и желтки.
В отдельную миску выложите желтки и добавьте сахар. Взбейте эти ингредиенты миксером до получения светлой смеси.
В другую миску выложите белки и добавьте щепотку соли. Взбейте эти ингредиенты до получения устойчивых пиков.
В миску с желтковой массой добавьте набухшую в молоке манку, перемешайте до полного соединения смесей.
Затем выложите взбитые белки.
И аккуратно их вмешайте до получения однородного, воздушного теста.
Разъемную форму для выпекания выстелите пергаментом для выпечки и сверху выложите все приготовленное тесто, разравнивая ложкой. Выпекайте манник в уже разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
Готовый манник охладите, можно присыпать немного сахарной пудрой, подавайте к столу.
Приятного аппетита!