Описание приготовления:

Для усиления вкуса в тесто можно при желании добавить изюм или кокосовую стружку, а можно залить пирог растопленным шоколадом — получается еще вкуснее. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Выпечка / Манник

Состав / Ингредиенты:

Манка 200 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Сахар 100 Грамм

Соль 1/3 Чайных ложки

Яйцо 2 Штуки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

212 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манник на молоке без муки»

Все ингредиенты подготовьте сразу.

Манку выложите в просторную миску, залейте молоком.

Перемешайте эти ингредиенты и оставьте на 30 минут в покое, чтобы манка набухла.

Яйца аккуратно разделите на белки и желтки.

В отдельную миску выложите желтки и добавьте сахар. Взбейте эти ингредиенты миксером до получения светлой смеси.

В другую миску выложите белки и добавьте щепотку соли. Взбейте эти ингредиенты до получения устойчивых пиков.

В миску с желтковой массой добавьте набухшую в молоке манку, перемешайте до полного соединения смесей.

Затем выложите взбитые белки.

И аккуратно их вмешайте до получения однородного, воздушного теста.

Разъемную форму для выпекания выстелите пергаментом для выпечки и сверху выложите все приготовленное тесто, разравнивая ложкой. Выпекайте манник в уже разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

Готовый манник охладите, можно присыпать немного сахарной пудрой, подавайте к столу.

Приятного аппетита!