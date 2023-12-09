Манные конфеты с какао

Перепотрошив все кухонные полочки в субботу утром, я поняла, что мне из нечего готовить свою фирменную «картошку». Но данный факт лишь слегка расстроил такую смышленую хозяйку, как я. Ведь понятно, как сделать эту легендарную сладость без использования печенья. Шоколадно-манные конфеты в тот день пришлись по вкусу как мужу, так и сынишке.

Вообще, люблю делать конфеты самостоятельно. В таком случае всегда знаешь, что лакомство из натуральных продуктов, оно в меру сладкое и даже иногда полезное. Как хорошо, что домашние конфеты можно приготовить даже из ограниченного количества продуктов. Сейчас представлю вам пример!

Как приготовить манные конфеты

Чтобы приготовить целый противень шоколадно-манных шариков к чаю, вам понадобится действительно скромный набор продуктов. Во-первых, подготовьте по стакану манки и какао-порошка. Также вам потребуется сливочное масло и сахар. Более детально о граммовках вы узнаете ниже!

Ингредиенты

Манка130 г Какао-порошок3,5 ст. л. Сахар60 г Сливочное масло60 г Вода180 мл

Приготовление

Растопите масло на сковороде, не доводя его до кипения. Пересыпьте к маслу манку. Перемешайте ингредиенты до образования крошки. Прогрейте смесь, помешивая, около 5 минут на среднем огне. В другую более глубокую сковороду пересыпьте сахар и 2,5 ст. л. какао. Поставьте ее на средний огонь. Перемешайте сухие ингредиенты и аккуратно влейте воду. Перемешивайте, пока всё не растворится в воде. Прокипятите шоколадную массу в течение 3 минут. Далее пересыпьте в нее манную крошку. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы вся жидкость впиталась. Прогрейте на слабом огне еще 3 минуты и выключите огонь. Полностью остудите массу. Она должна быть пластичной и приятной на ощупь. Скатайте из шоколадной массы небольшие шарики размером с грецкий орех. Отправьте их в холодильник для охлаждения минимум на 1,5 часа.

Вы на завершающем этапе! Осталось только обвалять охлажденные шарики в 1 ст. л. какао-порошка и выложить на плоское нарядное блюдо. Конфеты из манной крупы с какао готовы, можете подавать их к чаю или кофе. Родные будут вам благодарны за такое вкусное домашнее угощенье.