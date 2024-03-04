У вас нет ни специальной мантоварки, ни пароварки? Это не беда. Ведь приготовить вкусные манты с мясом и картошкой можно даже на обычной сковороде. До чего же сочными и ароматными они получатся!

Для приготовления мантов по сегодняшнему рецепту вы можете использовать абсолютно любое мясо: свинину, говядину, курицу, баранину или же смесь нескольких видов. Также обязательно добавьте к фаршу мелко нарезанный картофель или тыкву.

Как приготовить вкусные манты с мясом и картошкой

Из того количества ингредиентов, которое указано в рецепте, у вас получится 16 изделий. В их формовке нет ничего сложного. Главное — хорошо скрепить края теста. Тогда начинка останется внутри, а сами манты получатся вкусными и аппетитными.

Ингредиенты

Пшеничная мука3,5 стак. Вода200 мл Подсолнечное масло50 мл Куриный фарш300 г Картофель1 шт. Лук1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Приправа для мяса0,5 ч. л.

Приготовление

В большую миску вливаем теплую воду. Вбиваем яйцо. Вливаем растительное масло. Добавляем 1 ч. л. соли. Перемешиваем все ингредиенты с помощью венчика до однородности.Просеиваем пшеничную муку. Постепенно водим ее в яичную смесь. Замешиваем эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Помещаем его в миску. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. Готовим начинку. Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его мелкими кубиками. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Добавляем лук и картошку к фаршу.Всыпаем к соединенным ингредиентам соль, черный перец и приправу для мяса. Тщательно всё перемешиваем до получения однородной массы. Тесто делим на 16 равных кусочков, каждый из которых раскатываем в круглый пласт толщиной не больше 3 мм. Выкладываем по центру 1 ст. л. мясной начинки. Скрепляем тесто по центру. Затем соединяем противоположные его края, формируя манты. Смазываем сковороду подсолнечным маслом. Выкладываем в нее заготовки с начинкой. Заливаем манты водой (жидкость должна покрывать большую их часть). Накрываем сковороду крышкой. Доводим ее содержимое до кипения. Убавляем огонь. Готовим изделия в течение 35–40 минут под крышкой.

При необходимости доливайте воду в сковороду во время варки домашних мантов. Следите за тем, чтобы она не выкипела в процессе. Ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые манты с фаршем без пароварки.