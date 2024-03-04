Нежнейшие рыбные котлеты из форели: рецепт от Валерия Пономаря

Котлеты получаются очень нежными и аппетитными. Соус и овощи придают им дополнительный вкус.

Рыбные котлеты из форели – блюдо, которое оценит каждый гурман. Своим проверенным рецептом поделился известный одесский food-блогер Валерий Пономарь. Он детально показал и рассказал, как правильно приготовить этот кулинарный шедевр.

Нежнейшие рыбные котлеты из форели

Ингредиенты:

форель – 500 гр;

лук шалот – 1 шт;

петрушка – 1,5 ст. л;

цедра одного лимона;

чеснок – 1 зубчик;

соль и черный перец по вкусу;

болгарский перец – 1 шт;

помидор – 2 шт.

Для соуса:

греческий йогурт – 2 ст. л;

зеленый лук – 1 ст. л;

яблоко – 1/2 шт;

петрушка – 1 ст. л (можно кинзу);

чеснок – 1/2 зубчика;

оливковое масло – 1 ст. л;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовленную рыбу пропустить через мясорубку или мелко порубить ножом. Все остальные ингредиенты добавить к ней и хорошо перемешать. Убрать все в холодильник.

Болгарский перец очистить от семян и плодоножки, порезать дольками. Помидоры тоже порезать дольками. Все смазать маслом и запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Для соуса смешать все вышеперечисленные ингредиенты, по вкусу можно добавить также сок лимона, кто любит покислее.

Котлеты обжарить на разогретой сковороде по две минуты с каждой стороны.

Подавать котлеты с соусом и запеченными овощами.

Читайте также:

Домашние котлеты в тесте: рецепт вкусного перекуса

Сытно и вкусно: рецепт ленивых котлет без жарки

Самые вкусные котлеты с секретным ингредиентом: как приготовить