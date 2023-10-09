Подруга несколько месяцев упорно советовала мне этот рецепт паштета. И, когда я его приготовила, вкус оказался действительно хорошим. Кроме этого меня удивила чрезвычайно нежная консистенция. В данном паштете практически не слышно печени, а в остывшем виде режется идеально тонкими кусочками. Что говорить о пользе, она неоспорима.

Такое блюдо без сомнений украсит любой стол: будь-то обычный семейный ужин или праздничное застолье. Печеночный паштет с крекером можно комбинировать буквально с любым гарниром или салатом. Получается очень выгодно и сытно! Попробуйте эту закуску.

Печеночный паштет с крекером: нюансы приготовления

Благодаря тандему жареного и сырого лука вкус у домашнего паштета получается удивительно богатым. После вымачивания в молоке крекер становится мягче и податливей. Молоко и сливочное масло придают паштету необходимую гладкость и кремовую структуру. Из дополнительных специй с печенью сочетаются базилик, петрушка, тимьян и карри.

Ингредиенты

Свиная печень500 г Свиной фарш250 г Крекер270 г Молоко1 л Сливочное масло200 г Лук5 шт. Яйцо5 шт.

Приготовление

Обжарьте 3 луковицы обжарьте на масле до золотистого цвета, охладите. Молоко соедините с маслом и поставьте на огонь. Крекер измельчите в блендере, залейте горячим масляным молоком, накройте крышкой, до полного остывания. В комбайне измельчите печень, 2 сырых и 3 жареных луковицы. Добавьте желтки, крекер и фарш и еще раз запустите блендер для соединения составляющих. Заправьте будущий паштет солью и перцем по вкусу. Белки взбейте в пышную пену. Затем нежными движениями аккуратно соедините их с массой (чтобы не осадить белок). Форму смажьте маслом или маргарином. На дно постелите пекарскую бумагу. Выпекайте изделие при температуре 180 градусах приблизительно 45 минут.

Готовое блюдо выймите из духовки, дайте ему остыть и только тогда отделяйте от пергамента. Перед выпеканием можете выложить на паштет кусочки бекона или посыпать кунжутом. Получится очень пикантно! Также вас может заинтересовать следующий рецепт — винегрет с грибами по-литовски.