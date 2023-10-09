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Печеночный паштет с крекером

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Печеночный паштет с крекером

Подруга несколько месяцев упорно советовала мне этот рецепт паштета. И, когда я его приготовила, вкус оказался действительно хорошим. Кроме этого меня удивила чрезвычайно нежная консистенция. В данном паштете практически не слышно печени, а в остывшем виде режется идеально тонкими кусочками. Что говорить о пользе, она неоспорима.

Такое блюдо без сомнений украсит любой стол: будь-то обычный семейный ужин или праздничное застолье. Печеночный паштет с крекером можно комбинировать буквально с любым гарниром или салатом. Получается очень выгодно и сытно! Попробуйте эту закуску.

Печеночный паштет с крекером

Печеночный паштет с крекером: нюансы приготовления

Благодаря тандему жареного и сырого лука вкус у домашнего паштета получается удивительно богатым. После вымачивания в молоке крекер становится мягче и податливей. Молоко и сливочное масло придают паштету необходимую гладкость и кремовую структуру. Из дополнительных специй с печенью сочетаются базилик, петрушка, тимьян и карри.

Ингредиенты

Свиная печень500 г Свиной фарш250 г Крекер270 г Молоко1 л Сливочное масло200 г Лук5 шт. Яйцо5 шт.

Приготовление

    Обжарьте 3 луковицы обжарьте на масле до золотистого цвета, охладите. Молоко соедините с маслом и поставьте на огонь. Крекер измельчите в блендере, залейте горячим масляным молоком, накройте крышкой, до полного остывания. В комбайне измельчите печень, 2 сырых и 3 жареных луковицы. Добавьте желтки, крекер и фарш и еще раз запустите блендер для соединения составляющих.

    Печеночный паштет с крекером

    Заправьте будущий паштет солью и перцем по вкусу. Белки взбейте в пышную пену. Затем нежными движениями аккуратно соедините их с массой (чтобы не осадить белок). Форму смажьте маслом или маргарином. На дно постелите пекарскую бумагу. Выпекайте изделие при температуре 180 градусах приблизительно 45 минут.

    Печеночный паштет с крекером

Готовое блюдо выймите из духовки, дайте ему остыть и только тогда отделяйте от пергамента. Перед выпеканием можете выложить на паштет кусочки бекона или посыпать кунжутом. Получится очень пикантно! Также вас может заинтересовать следующий рецепт — винегрет с грибами по-литовски.

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