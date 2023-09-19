ГлавнаяРецептыНастоящий гуцульский банош с брынзой и шкварками – старинный рецепт Настоящий гуцульский банош с брынзой и шкварками – старинный рецепт На чтение: 2 минуты Обожаете давние украинские блюда? У нас есть отличный рецепт гуцульского баноша с соленой брынзой и хрустящими шкварками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Банош – традиционное блюдо украинской кухни из кукурузной крупы, домашней сметаны и брынзы. Также к баношу часто подают шкварки из сала или грудинки. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша 24 канал поделился проверенным рецептом гуцульского баноша, как его готовят с давних времен. Весь секрет в жирной домашней сметане, а если ее нет – используйте жирные коровьи сливки. Рецепт гуцульского баноша Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 стакан кукурузной крупы; – 2 – 3 стакана жирных сливок или домашней сметаны; – 100 граммов брынзы; – 200 граммов шкварок; – соль. Приготовление: В кастрюле или сотейнике прогреваем сливки или домашнюю сметану. Важно не довести до кипения, а прогреть до пара. Высыпаем кукурузную крупу и сразу начинаем активно перемешивать все венчиком или ложкой, чтобы не взялось комочками. Завариваем кашу, пока она не впитает всю сметану (или сливки) и не станет густой. Сдабриваем солью, перемешиваем и оставляем под крышкой настояться около 5 минут. На разогретой сковороде обжариваем кубики сала или грудинку до золотистой корочки. Солим, по желанию добавляем черный молотый перец. Выкладываем готовую кукурузную кашу в порционные тарелки, посыпаем брынзой, шкварками и наслаждаемся гуцульским баношем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальные сырники, которые не будут распадаться. Поделитесь с друзьями