До зимы не дотянут: диетолог Мухина назвала продукты, которые портятся при заморозке

Диетолог Марият Мухина в разговоре с «Радио Sputnik» назвала продукты, которые нельзя подвергать заморозке: они потеряют и пользу, и вкусовые качества.

Многие привыкли замораживать летний и осенний урожай на зиму. В морозилке можно найти все — овощи, фрукты, зелень, готовые растительные полуфабрикаты. Правда, некоторым продуктам в камере совсем не место.

Так, доктор Мухина рекомендовала не замораживать зелень и травы. При воздействии низких температур в них разрушается хлорофилл, а значит, теряются все полезные свойства.

Также для заморозки не подходят кисломолочные продукты и сыры. В данном случае дело не в потерянной пользе, а в нарушенных вкусоароматических качествах. После разморозки молочная продукция изменит текстуру и превратится в нечто, напоминающее створоженный кефир.

Ранее диетолог Ирина Мансурова рассказала, что кисломолочные продукты богаты аминокислотами и полезны не только для ЖКТ, но и для мозга. Например, они спасают человека от стресса, тревоги и прочих негативных психоэмоциональных факторов.