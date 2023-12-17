Рецепт: Соус Бешамель — Добавляют и смешивают с пастой

Ингредиенты:

масло сливочное — 50 грамм;

мука — 5 ст.л.;

молоко — 500 мл.

Способ приготовления:

всем доброго времени суток.

Сегодня поделюсь рецептом соуса Бешамель.

Его готовят для смешивания с любыми макаронами. Он используется в итальянской кухне для приготовления разных блюд из макарон.

Необходимо всего три ингредиента:

50 грамм сливочного масла,

5 столовых ложек муки (это 50-60 грамм),

500 мл. Молока

В небольшой кастрюльке растопили сливочное масло

Когда оно полностью растворится, то постепенно добавляем муку, небольшими порциями и постоянно перемешиваем

После того как мука растворится следует постепенно вливать молоко. Мешаем постоянно

постоянно перемешивая держим на огне до тех пор, пока соус не приобретёт консистенцию густых сливок

Обычно требуется не более минуты, он быстро густеет.

Соус готов

И таким соусом заливают макароны, просто перемешивают, быть может с отдельно обжаренным беконом или грибами с луком.

Я им промазывала слои лазаньи

Можно использовать с макаронами, приготовленными разными способами или просто залить сваренные макароны. Очень вкусно ещё будет, если посыпать сыром

Время приготовления: 7 мин. Примерная стоимость порции: 75 руб.