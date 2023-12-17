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Рецепт: Соус Бешамель — Добавляют и смешивают с пастой

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Рецепт: Соус Бешамель — Добавляют и смешивают с пастой

Ингредиенты:
масло сливочное — 50 грамм;
мука — 5 ст.л.;
молоко — 500 мл.
Способ приготовления:

всем доброго времени суток.

Сегодня поделюсь рецептом соуса Бешамель.
Его готовят для смешивания с любыми макаронами. Он используется в итальянской кухне для приготовления разных блюд из макарон.

Необходимо всего три ингредиента:
50 грамм сливочного масла,
5 столовых ложек муки (это 50-60 грамм),
500 мл. Молока

В небольшой кастрюльке растопили сливочное масло

Рецепт: Соус Бешамель - Добавляют и смешивают с пастой

Когда оно полностью растворится, то постепенно добавляем муку, небольшими порциями и постоянно перемешиваем

Рецепт: Соус Бешамель - Добавляют и смешивают с пастой

После того как мука растворится следует постепенно вливать молоко. Мешаем постоянно

Рецепт: Соус Бешамель - Добавляют и смешивают с пастой

постоянно перемешивая держим на огне до тех пор, пока соус не приобретёт консистенцию густых сливок

Рецепт: Соус Бешамель - Добавляют и смешивают с пастой

Обычно требуется не более минуты, он быстро густеет.

Соус готов

Рецепт: Соус Бешамель - Добавляют и смешивают с пастой

И таким соусом заливают макароны, просто перемешивают, быть может с отдельно обжаренным беконом или грибами с луком.
Я им промазывала слои лазаньи

Рецепт: Соус Бешамель - Добавляют и смешивают с пастой

Можно использовать с макаронами, приготовленными разными способами или просто залить сваренные макароны. Очень вкусно ещё будет, если посыпать сыром

Время приготовления: 7 мин. Примерная стоимость порции: 75 руб.

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