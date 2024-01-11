Описание приготовления:
Красочный медовик можно приготовить заранее и оставить для пропитывания на ночь в холодильнике или на балконе. Такое лакомство с удовольствием опробуют все родные и друзья. Главное, чтобы всем его хватило!
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука / Мёд Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Мед 70 Грамм
- Молоко 50 Миллилитров (или вода)
- Сливочное масло 60 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
- Мука пшеничная 420 Грамм
- Вареная сгущенка 400 Грамм (крем)
- Сметана 200 Грамм (крем)
Количество порций 4
Калорийность
349 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Медовик с вареной сгущенкой и сметаной»
Подготовьте указанные продукты. Сгущенку приобретите вареную или "Ириску", они продаются в любом супермаркете или магазине.
Влейте в казан или кастрюлю с антипригарным дном молоко любой жирности, выложите мед и сливочное масло. Поместите емкость на плиту, включив умеренный нагрев.
Всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте и прогрейте до растопления сливочного масла. Затем добавьте соду и перемешайте — будьте аккуратны! При добавлении соды образуется очень обильная пышная пена! Выключите нагрев.
Всыпьте треть пшеничной муки и замесите вязкое тесто. Это делается для того, чтобы при добавлении яиц, они не свернулись в горячей массе.
Затем по одному вбейте в емкость куриные яйца и тщательно вымешайте тесто. После чего досыпьте пшеничную муку, оставляя немного на раскатку.
Замесите плотное медовое тесто и поместите его в пакет. Отправьте в холодильник на полчаса — оно станет более приятным и сбитым, легче будет раскатываться.
Разделите тесто на равные части и раскатайте их на пергаментной бумаге в округлые пласты. Испеките в прогретой до 180 градусов духовке по 5-7 минут до румяности и извлеките, остудите. Готовые коржи подрежьте при помощи тарелки, остатки не удаляйте.
Измельчите остатки в крошку при помощи подручной техники или в пакете при помощи скалки.
Когда коржи остынут, взбейте вареное сгущенное молоко со сметаной любой жирности. Сахар или загуститель для сметаны добавлять не нужно!
Выложите один корж на тарелку и добавьте на него 1,5-2 ст.л. крема. Обмажьте по свей поверхности.
Точно так же поступите и с остальными коржами. Верх и бока торта тоже обмажьте кремом.
Обпанируйте торт приготовленной медовой крошкой и отправьте хотя бы на 2 часа в холодильник для пропитывания.
При подаче украсьте торт по своему вкусу и заварите ароматный чай или кофе.