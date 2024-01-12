Рецепт морковного торта с апельсиновым соком. Быстрый рецепт влажного морковного пирога

Многим кажется, что морковный торт — это новое блюдо. Трудно представить, что раньше классические десерты могли готовиться из овощей. Изначально овощи считались не сладкими. Поэтому торты создавались из фруктов, где содержание сахара выше. Фрукты делали пироги и торты сладкими, в чем и заключался смысл десертов.
Однако, оказывается, морковные торты пришли к нам из Средневековья. Первые рецепты этого полезного десерта были известны людям давно. Конечно, готовились торты из моркови раньше по-другому.
Сейчас морковные торты имеют нежные коржи, сладкий крем. Морковь сочетают с множеством фруктов, например, с апельсинами.
Расскажем, как сделать цитрусовый морковный торт с орехами.
Ингредиенты для цитрусового морковного торта:
- морковь — 3 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- апельсиновый сок — 100 мл;
- мука — 300 г;
- растительное масло — 100 мл;
- корица — ч.л.;
- разрыхлитель — 16 г;
- грецкие орехи — 150 г.
Приготовление цитрусового морковного торта:
Натираем на мелкой терке морковь. Разбиваем в отдельную миску яйца и взбиваем тщательно миксером.
Высыпаем к яйцам сахар, продолжаем взбивать. Вливаем апельсиновый сок и растительное масло, перемешиваем. Высыпаем в смесь часть муки, миксером замешиваем тесто.
Высыпаем остатки муки в тесто, продолжаем вымешивать. Высыпаем в тесто корицу и разрыхлитель, перемешиваем лопаткой.
Частями добавляем в тесто измельченную морковь, перемешиваем лопаткой.
Дробим на крупные кусочки грецкие орехи, высыпаем в тесто. Выкладываем тесто в форму для выпечки, дно застилаем пергаментом.
Выпекаем торт при 175 градусах 45 минут.
В результате мы приготовили вкусный морковный торт с нотками цитруса.
Бисквит по желанию можно украсить заварным кремом или сахарной пудрой.