Рецепт морковного торта с апельсиновым соком. Быстрый рецепт влажного морковного пирога

Многим кажется, что морковный торт — это новое блюдо. Трудно представить, что раньше классические десерты могли готовиться из овощей. Изначально овощи считались не сладкими. Поэтому торты создавались из фруктов, где содержание сахара выше. Фрукты делали пироги и торты сладкими, в чем и заключался смысл десертов.

Однако, оказывается, морковные торты пришли к нам из Средневековья. Первые рецепты этого полезного десерта были известны людям давно. Конечно, готовились торты из моркови раньше по-другому.

Сейчас морковные торты имеют нежные коржи, сладкий крем. Морковь сочетают с множеством фруктов, например, с апельсинами.

Расскажем, как сделать цитрусовый морковный торт с орехами.

Ингредиенты для цитрусового морковного торта:

морковь — 3 шт.;

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

апельсиновый сок — 100 мл;

мука — 300 г;

растительное масло — 100 мл;

корица — ч.л.;

разрыхлитель — 16 г;

грецкие орехи — 150 г.

Приготовление цитрусового морковного торта:

Натираем на мелкой терке морковь. Разбиваем в отдельную миску яйца и взбиваем тщательно миксером.

Высыпаем к яйцам сахар, продолжаем взбивать. Вливаем апельсиновый сок и растительное масло, перемешиваем. Высыпаем в смесь часть муки, миксером замешиваем тесто.

Высыпаем остатки муки в тесто, продолжаем вымешивать. Высыпаем в тесто корицу и разрыхлитель, перемешиваем лопаткой.

Частями добавляем в тесто измельченную морковь, перемешиваем лопаткой.

Дробим на крупные кусочки грецкие орехи, высыпаем в тесто. Выкладываем тесто в форму для выпечки, дно застилаем пергаментом.

Выпекаем торт при 175 градусах 45 минут.

В результате мы приготовили вкусный морковный торт с нотками цитруса.

Бисквит по желанию можно украсить заварным кремом или сахарной пудрой.