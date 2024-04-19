Почему именно кабачки? Их нежный вкус прекрасно сочетается с густым рагу и пряным мясом. Они придают некую свежесть и легкость, а также обогащают его полезными свойствами. Кабачки содержат большое количество витаминов и минералов. При этом имеют низкую калорийность, что делает блюда с ними не только вкусными, но и очень полезными.

Мясное рагу с кабачками можно подавать как холодным, так и горячим. Только не забудьте украсить его зеленым лучком или измельченной петрушкой. Готовое блюдо отлично подходит к любым гарнирам — от каш до картофеля, создавая настоящий фестиваль вкуса на вашем столе. Редакция «Со Вкусом» уверяет, что это рагу будет буквально таять у вас во рту.

Мясное рагу с кабачками: нюансы приготовления

Украинская кухня всегда славилась своим разнообразием, вкусом и питательностью блюд. Одной из таких самых популярных и любимых украинцев является рагу из свинины. В этом рецепте как надо: подготовки минимум, продукты обычные, времени на готовку — минут 40 от силы. Чтобы было быстрее, в качестве мясной основы берите курицу или индюшатину.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Свиная корейка350 г Подсолнечное масло по вкусу Лук2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Морковь1 шт. Болгарский перец1 шт. Картофель3 шт. Помидор4 шт. Зелень1 пуч.

Приготовление

Нарежьте мясо небольшими кусочками. В сковороде разогрейте масло, выложите туда мясо и обжаривайте под крышкой на слабом огне примерно 10 минут. Жидкость должна полностью испариться. Мелко порубите лук, закиньте к свинине. Приправьте солью и перцем. Готовьте еще около 5 минут, пока лук не станет прозрачным. Морковь натрите на тёрке или нарежьте кусочками. Всыпьте к мясу, посолите и поперчите. Обжаривайте под крышкой 5 минут. Положите кусочки перца, посыпьте солью и перцем. Не очень крупно нарежьте картошку и кабачки, выложите в сковороду, посолите и поперчите. Через 5 минут добавьте кусочки помидоров, соль и перец. Тушите рагу 10–15 минут или до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Всыпьте рубленую зелень, перемешайте и дайте блюду немного настояться под крышкой.

Этот кулинарный шедевр готовят во многих странах мира. И, несомненно, он заслуживает места и на вашем столе. Готовится мгновенно, съедается — и моргнуть не успеете. Ранее мы писали, как приготовить необычные и очень вкусные голубцы в луке.