Самый вкусный торт без выпечки: готовится моментально. Любимый десерт моих детей

Торты необязательно должны готовиться долго и иметь сложные рецепты. Есть примеры домашних тортов, для которых не нужно даже бисквит выпекать. Роль бисквита для таких тортов играет печенье или вовсе пряники. Кстати, пряники — это беспроигрышный вариант для домашнего быстрого торта.

Существует огромное разнообразие пряников, которое можно найти в любом магазине. Пряники могут быть сладкими или солеными, с различными начинками и добавками. Современные технологии позволяют производить пряники с различными вкусами и текстурами. Они могут быть покрыты глазурью, шоколадом или орехами. Приготовим простой пряничный торт.

Ингредиенты:

Пряники — 800 г;

Сметана — 500 г;

Сахарная пудра — 150 г;

Бананы — 2 шт.;

Киви — 3 шт.;

Мак — 6 ч.л.;

Молочный шоколад.

Приготовление пряничного торта:

Нарезаем пряники на небольшие кусочки. В миске соединяем сметану с сахарной пудрой и смешиваем, выкладываем в кондитерский мешок.

Нарезаем тонкими пластинками банан.

Выкладываем в кондитерскую форму, застеленную пищевой пленкой ⅓ пряников. Смазываем пряничный бисквит сметанным кремом, посыпаем маком и покрываем верхушку банановыми пластинками.

На банановый слой выкладываем вторую часть пряничной крошкой. Нарезаем тонкими пластинками киви. Смазываем слой пряника кремом, посыпаем маком и кладем на него киви.

Кладем на слой киви последнюю часть пряничной крошки. Смазываем последний бисквит кремом и слегка утрамбовываем.

Накрываем верхушку пищевой пленкой и накрываем плоской тарелкой.

Убираем торт в холодильник на 8 часов, а затем снимаем кольцо и пленку.

Остается только посыпать торт шоколадной крошкой.

Получается простой домашний торт из пряника.