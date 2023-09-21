Яблочный пирог за 5 минут. Быстро, просто и очень вкусно: увидела рецепт и сразу испекла

Пироги с яблоками — один из самых любимых десертов многих людей. В осеннюю пору каждому особенно приятно отведать свежий и сладкий пирог домашнего приготовления. Ингредиенты для пирога легко найти в продуктовом магазине, а рецепт простой и быстрый. Мы расскажем вам о нашем любимом способе приготовления пирога с яблоками и изюмом.
Ингредиенты для пирога:
- мука — 2 стакана:
- разрыхлитель — ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — стакан;
- соль — ½ ч. л.;
- ванильный сахар — ст. л.;
- кефир теплый — стакан;
- растительное масло — ½ стакана;
- яблоки — 2 шт.;
- изюм — 50 г.
Приготовление пирога:
В глубокую миску разбиваем три куриных яйца, добавляем стакан сахара и соль. Для аромата всыпаем одну столовую ложку ванильного сахара. Миксером перемешиваем ингредиенты, пока масса не станет однородной и белой.
Вливаем стакан теплого кефира, а также половину стакана растительного масла. Снова используем миксер.
Постепенно добавляем два стакана муки и всыпаем разрыхлитель.
Для начинки используем яблоки. Нарезаем фрукты на кубики среднего размера и отправляем в тесто. Также добавляем изюм.
Перемешиваем тесто.
Стеклянную форму застилаем пергаментом. Переливаем заготовку в форму и равномерно распределяем по всей поверхности.
Отправляем в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.
Пирог готов! Нарезаем и выставляем на стол. Угощайтесь.