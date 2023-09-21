Яблочный пирог за 5 минут. Быстро, просто и очень вкусно: увидела рецепт и сразу испекла

Пироги с яблоками — один из самых любимых десертов многих людей. В осеннюю пору каждому особенно приятно отведать свежий и сладкий пирог домашнего приготовления. Ингредиенты для пирога легко найти в продуктовом магазине, а рецепт простой и быстрый. Мы расскажем вам о нашем любимом способе приготовления пирога с яблоками и изюмом.

Ингредиенты для пирога:

мука — 2 стакана:

разрыхлитель — ст. л.;

яйца — 3 шт.;

сахар — стакан;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — ст. л.;

кефир теплый — стакан;

растительное масло — ½ стакана;

яблоки — 2 шт.;

изюм — 50 г.

Приготовление пирога:

В глубокую миску разбиваем три куриных яйца, добавляем стакан сахара и соль. Для аромата всыпаем одну столовую ложку ванильного сахара. Миксером перемешиваем ингредиенты, пока масса не станет однородной и белой.

Вливаем стакан теплого кефира, а также половину стакана растительного масла. Снова используем миксер.

Постепенно добавляем два стакана муки и всыпаем разрыхлитель.

Для начинки используем яблоки. Нарезаем фрукты на кубики среднего размера и отправляем в тесто. Также добавляем изюм.

Перемешиваем тесто.

Стеклянную форму застилаем пергаментом. Переливаем заготовку в форму и равномерно распределяем по всей поверхности.

Отправляем в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Пирог готов! Нарезаем и выставляем на стол. Угощайтесь.