Мясной рулет с яйцами и шпинатом: рецепт вкусного блюда на ужин

Это простое и вкусное мясное блюдо, которое готовится с целыми, сваренными вкрутую яйцами. И мясной рулет подойдет на праздник, или на ужин.

Мясной рулет с яйцом – вкусное второе блюдо, которое можно приготовить к празднику или воскресному обеду в кругу семьи. Вкусный мясной рулет из смешанного фарша, начиненный сваренными вкрутую яйцами и шпинатом, нарядно выглядит и получается очень вкусным. Рецептом поделились Cucchiaio.

Чтобы получить идеальные ломтики для подачи, важно разрезать мясной рулет только после того, как он остынет: если он слишком горячий, то может развалиться. Поэтому в идеале мясной рулет следует приготовить за несколько часов, разрезать его в холодном виде и подавать, как только он разогреется.

Мясной рулет с яйцами

Ингредиенты:

Для мясного рулета:

500 г говяжьего фарша;

500 г свиного фарша;

2 яйца;

100 г тертого пармезана;

10 г измельченной петрушки;

10 г измельченного базилика.

Для наполнения и покрытия:

250 г шпината;

50 г тертого пармезана;

16 ломтиков шпика;

3 яйца, сваренных вкрутую.

Чтобы приготовить мясной рулет с яйцами, смешайте в большой миске два вида фарша, яйца, нарезанный пармезан, базилик и петрушку, щепотку соли и молотый перец. Руками все перемешайте, пока не получите однородную смесь. Отложите в сторону.

Очистите шпинат и обжарьте его на сковороде с небольшим количеством масла в течение нескольких минут, пока он не станет мягким. Когда шпинат станет мягким, слегка отожмите его и и смешайте со щепоткой соли, молотым перцем и тертым сыром.

Расстелите лист бумаги для выпечки на рабочей поверхности. Разложите ломтики шпика сверху слегка внахлест. Затем распределите рулетную смесь по ломтикам шпика, разложив ровным слоем и оставив со всех сторон границу примерно по 1 см. Выложите ложками шпинатное пюре, а затем положите очищенные сваренные вкрутую яйца.

Используя бумагу для выпечки, сверните мясной рулет, стараясь хорошо затянуть его со всех сторон. Затем заверните рулет в бумагу и закройте, как конфету. Выложите на противень и поставьте в заранее разогретую духовку в статическом режиме при температуре 200°С на 40 минут.

По истечении этого времени достаньте из духовки, снимите бумагу для выпечки и готовьте еще 10 минут при температуре 200°С в конвекционной духовке, чтобы верхний слой стал хрустящим. Достаньте мясной рулет с яйцами из духовки и дайте ему остыть, прежде чем нарезать его ломтиками.

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