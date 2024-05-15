ГлавнаяРецептыНеожиданные способы употребления: можно ли есть сырой кабачок Неожиданные способы употребления: можно ли есть сырой кабачок На чтение: 2 минуты Кабачок — универсальный овощ, который занимает важное место в кулинарных традициях по всему миру. Иногда возникает вопрос, стоит ли употреблять его сырым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сырой кабачок можно есть, это довольно распространено в кулинарии. Он имеет мягкий вкус и хрустящую текстуру, что делает его отличным дополнением к салатам и холодным закускам. Не пропустите Уникальный маринад для шашлыка на пиве: приготовьте и удивитесь Что приготовить из сырого кабачка Сырые кабачки прекрасно подходят для приготовления салатов. Их можно нарезать ломтиками или натереть на терке и смешать с другими овощами. Простая заправка из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца поможет подчеркнуть нежный вкус кабачка. Тонко нарезанные ломтики кабачка можно использовать, как основу для закусок. Например, на них можно положить немного сыра и томат, или использовать как заменитель хлеба в минибутербродах. Салат из сырого кабачка Время: 15 минут Порций: 4 Великолепное сочетание / Фото Smaker Ингредиенты: – 1 молодой кабачок; – горсть рукколы; – 50 грамм маслин; – 100 грамм сыра фета; – 50 грамм кедровых орехов; – 2 столовые ложки петрушки; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки лимонного сока; – щепотка порошка чили; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Цуккини помыть и нарежьте полосками с помощью овощечистки. В миске смешайте оливковое масло или лимонный сок со щепоткой чили, затем приправьте солью и перцем. Поместите кабачки в маринад и оставьте на 10 минут. Тем временем нарежьте кубиками фету и нашинкуйте петрушку. Кедровые орехи обжарьте на сухой сковороде до румяности и приятного запаха (если у вас нет кедровых орехов, их можно заменить подсолнечными или тыквенными семечками). Выложите кабачки на тарелку, добавить руколу и перемешайте. Добавьте оливки, измельченную фету и посыпьте орехами. Это такая вкуснятина: как приготовить салат в честь Дня вышиванки. Поделитесь с друзьями