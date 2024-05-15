Неожиданные способы употребления: можно ли есть сырой кабачок

Кабачок — универсальный овощ, который занимает важное место в кулинарных традициях по всему миру. Иногда возникает вопрос, стоит ли употреблять его сырым.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сырой кабачок можно есть, это довольно распространено в кулинарии. Он имеет мягкий вкус и хрустящую текстуру, что делает его отличным дополнением к салатам и холодным закускам.

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Что приготовить из сырого кабачка

Сырые кабачки прекрасно подходят для приготовления салатов. Их можно нарезать ломтиками или натереть на терке и смешать с другими овощами. Простая заправка из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца поможет подчеркнуть нежный вкус кабачка.

Тонко нарезанные ломтики кабачка можно использовать, как основу для закусок. Например, на них можно положить немного сыра и томат, или использовать как заменитель хлеба в минибутербродах.

Салат из сырого кабачка

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Великолепное сочетание / Фото Smaker

Ингредиенты:

– 1 молодой кабачок;

– горсть рукколы;

– 50 грамм маслин;

– 100 грамм сыра фета;

– 50 грамм кедровых орехов;

– 2 столовые ложки петрушки;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– щепотка порошка чили;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Цуккини помыть и нарежьте полосками с помощью овощечистки. В миске смешайте оливковое масло или лимонный сок со щепоткой чили, затем приправьте солью и перцем. Поместите кабачки в маринад и оставьте на 10 минут. Тем временем нарежьте кубиками фету и нашинкуйте петрушку. Кедровые орехи обжарьте на сухой сковороде до румяности и приятного запаха (если у вас нет кедровых орехов, их можно заменить подсолнечными или тыквенными семечками). Выложите кабачки на тарелку, добавить руколу и перемешайте. Добавьте оливки, измельченную фету и посыпьте орехами.

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