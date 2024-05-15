Нежные, как мороженое. Сладкие ореховые трубочки на каждый день: простой рецепт печенья

История ореховых трубочек берёт своё начало в европейской кухне. Точное происхождение этого десерта неизвестно, но предполагается, что он появился в XVIII–XIX веках.

Ореховые трубочки представляют собой хрустящее песочное тесто, скрученное в рулеты и наполненное орехами и сахаром. Этот десерт стал популярным благодаря своему вкусу и текстуре. В разных странах ореховые трубочки могут иметь свои особенности. Например, в Германии их часто готовят с марципаном, а в Швейцарии — с миндалём.

Сегодня ореховые трубочки остаются актуальным десертом во многих странах мира. Они могут быть приготовлены с различными орехами и начинками, что позволяет создавать множество вариаций этого десерта.

Ингредиенты для теста:

Мука — 300 г;

Соль — щепотка;

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.;

Ванильный сахар — 1 ч.л.;

Сливочное масло — 100 г;

Сметана — 200 г;

Яичный желток — 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

Орехи — 200 г;

Яичный белок — 1 шт.;

Сахар — 2 ст.л.;

Сахарная пудра — 5 ст.л.

Приготовление ореховых трубочек:

Смешиваем муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Добавляем в смесь холодное сливочное масло, создаем сливочную крошку.

Добавляем в тесто сметану и яичный желток, быстро замешиваем руками эластичное и не липкое тесто. Оставляем тесто в целлофане на 15 минут в холодильнике.

Для начинки измельчаем орехи в блендере. Взбиваем в отдельной таре белок с сахаром до пышной массы. Смешиваем массу с измельченными орехами.

Делим тесто на 4 части, раскатываем каждую часть в тонкую лепешку, делим на 8 треугольников. В толстую часть каждого треугольника кладем начинку и заворачиваем толстым концом внутрь.

Выпекаем трубочки при 180 градусах 20-25 минут.

После выпекания кладем по 3-4 трубочки в целлофановый пакет с сахарной пудрой и смешиваем внутри.

Получаются сладкие ореховые трубочки на каждый день.