Даже бабушка похвалила за этот торт. Мягкий, как пух, сахарный пирог: простой и вкусный рецепт

Пироги — это не только сытное блюдо с начинкой из мяса, яиц, капусты и прочих компонентов. Сейчас пирог является десертом, который можно подать к чаю. Раньше выпечка для крестьян имела одну задачу — удовлетворить чувство голода. Они не думали о том, что пирог может быть сладким. Подобную выпечку создавали лишь на праздники. Например, десертным пирогом считался яблочный.

Однако, не всегда в доме есть яблоки, особенно в зимний период. Если фруктов и ягод нет, а приготовить десертный пирог хочется, сделаем его из сахара. Расскажем, как приготовить сахарный пирог.

Ингредиенты для сахарного пирога:

яйцо — 2 шт.;

сахар — 110 г;

сливочное масло — 160 мл;

молоко — 50 мл;

мука — 280 г;

дрожжи — 8 г.

Приготовление сахарного пирога:

В миску к яйцам высыпаем 20 грамм сахара. Растапливаем 90 мл сливочного масла, добавляем в яичную смесь вместе с теплым молоком, перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и дрожжи, замешиваем густое и липкое тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 30-35 минут в тепле.

Остатки масла смешиваем с сахаром и отправляем в холодильник застывать. Тесто заново вымешиваем и перекладываем в форму для выпечки диаметром 22 см.

Застилаем заранее форму пергаментом. Накрываем форму с тестом полотенцем и оставляем на 20-25 минут в тепле.

Делаем в пироге небольшие отверстия по всей поверхности, куда кладем застывшее сливочное масло с сахаром.

Выпекаем пирог при 10 градусах 30 минут.

После выпекания готовность можно проверить деревянной шпажкой. Если шпажка выходит сухой из пирога, значит сахарный пирог готов.